Una casa desvalijada y un comerciante encañonado, en una jornada marcada por la inseguridad en Los Hornos

Tres violentos hechos de inseguridad tuvieron lugar en la jornada de ayer en Los Hornos y todos sucedieron con escasas horas de diferencia y a pocas calles de distancia. Los vecinos, hartos de los robos, se reunieron a las 18 para intentar encontrar una solución ante la falta de acción de las autoridades.



Uno de los frentistas se comunicó con diario Hoy para denunciar lo sucedido. “Tuvimos dos robos y un tercero que no lograron concretar. Todo ocurrió en la misma zona; primero encañonaron al dueño de un comercio en 63 y 140 y se llevaron todo el dinero”, relató el hombre.



Siguiendo con su relato, detalló que a los pocos minutos un grupo de individuos quiso asaltar a un farmacéutico en la zona de 62 y 141. “Ahí el farmacéutico pudo sacarlos y no pudieron llevar a cabo el robo, porque empezaron a sonar las alarmas vecinales y los ladrones se escaparon antes de poder llevarse algo”, comentó.



“Tenemos alarmas vecinales, hay seis manzanas protegidas con este tipo de alarmas. Hoy (por ayer) fue una jornada donde sonaron mucho, porque uno queda más sensible después de un robo”, agregó el frentista.



Sin embargo, la peor parte se la iba a llevar un hombre mayor, domiciliado en 141 entre 62 y 63, que sufrió el robo de todos los elementos de valor de su casa en tan solo 15 minutos. “Pasó después de las 19.30, cuando ingresaron a la casa de un vecino. Creo que hicieron inteligencia o hubo un entregador, porque esperaron que el hombre se fuera. Se fue a la casa de la hija, que vive a la vuelta. Fue solo un momento, pero cuando volvió descubrió que le habían desvalijado la casa”, dijo.



Según el hombre, los delincuentes se llevaron elementos de valor y revolvieron todo el interior de la casa. “Estuvimos averiguando y había un Citroën C3 color negro en la esquina de 62 y 141, que estuvo de 25 a 40 minutos parado ahí antes del robo. En la filmación de las cámaras después también se vio a un Ford Focus plateado que estuvo en 63 y 141”, aseveró.



Cabe mencionar que, debido a la creciente inseguridad, los vecinos se reunieron ayer a las 18 en 63 y 141, para dialogar sobre el tema. “El barrio es una zona liberada”, concluyó el vecino.

También en Romero



Una situación similar viven vecinos de Melchor Romero, que se reunirán hoy a las 18 en la Plaza San Francisco de Asís, de 171 y 521. Según denunciaron, la zona se ha vuelto muy insegura. “Hace poco quisieron meterse en la casa de uno de los vecinos, el lugar está totalmente desbordado”, afirmaron.



Asimismo, detallaron que a un niño “le robaron la bicicleta a punta de pistola y también asaltaron una heladería del barrio”.