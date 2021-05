Vándalos atacaron un comercio de La Loma

Un número no identificado de delincuentes vandalizó un comercio ubicado en la zona de 44 y 23, del barrio La Loma, ocasionando importantes daños en las vidrieras y las entradas del local.



El hecho sucedió durante horas de la noche del jueves, cuando rigen las restricciones de circulación. Allí, los hampones primero intentaron forzar la cerradura de la puerta principal, de donde además sacaron las gomas de adelante para abrir los vidrios.



Sin embargo, al no poder hacerlo, se fueron hasta el costado del comercio y quisieron forzar una puerta lateral. Si bien destrozaron la cerradura, no pudieron acceder al interior y abandonaron la escena sin poder sustraer ningún elemento de valor.



“Lo peor es que nunca dejo nada de valor en el local”, dijo la damnificada a Trama Urbana y aseguró además que no hizo la denuncia porque “no sirve para nada”.