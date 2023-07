Voraz incendio consumió una casa en San Carlos

Momentos de pánico y tensión se vivieron ayer en un sector de La Plata, cuando una casa se prendió fuego y las llamas amenazaron con consumir otras viviendas linderas, informaron fuentes oficiales.

El foco ígneo, cuyo origen hasta el momento se desconoce, se inició pasadas las 16:30 en una casilla de chapa y madera emplazada en 34 bis entre 153 y 154 del barrio de San Carlos. Un llamado al 911 alertó a los bomberos y se acercaron dos dotaciones, de los cuarteles San Carlos y Romero.

Tras una hora de intenso trabajo, se logró controlar las llamas y después sofocarlas en su totalidad, antes de que tocara las propiedades vecinas. “Pudo haber sido una tragedia, sobre todo si no se controlaba a tiempo”, resumió un pesquisa, que se hizo presente en el lugar. En tanto, agregó que todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió.

La destrucción de la casa fue total y no se pudo salvar absolutamente nada, y un menor, que residía en el lugar, tuvo que recibir asistencia de los profesionales médicos que llegaron en una ambulancia, pero por el susto y el mal momento y no por heridas en sí. “Por fortuna, y pese a la desgracia, no hubo que lamentar ninguna víctima”, culminó la fuente consultada por Trama Urbana.