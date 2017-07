Cambaceres y un compromiso bisagra en su historia ante Argentino de Merlo

Los de Ensenada viajarán a Morón mentalizados en dejar todo en la final que definirá su destino, no solo deportivo sino también institucional. A partir de las 14, el Rojo buscará la permanencia en la C

Las cartas ya están sobre la mesa, solo resta jugar. Cambaceres afrontará un compromiso a todo o nada que determinará el futuro deportivo e institucional. A partir de las 14, con arbitraje de Cristian Suárez y en el estadio Nuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, el Rojo enfrentará a Argentino de Merlo por el desempate que definirá quién se queda en la C y quién se va a la D. En el certamen, Camba sumó 48 puntos y la Academia, 39.

El DT, Ricardo Kuzemka, ayer paró un equipo, en la práctica a puertas cerradas, en donde probó a Diego Ayala por Enzo Caroccia y Brian Martínez por Martín Batalla. No obstante, el entrenador prefirió no confirmar el once y definirlo hoy, poco antes del cotejo. En caso de que Ayala y Martínez no se encuentren en óptimas condiciones, repetirá formación.

Cabe marcar que el partido, en caso de culminar empatado en los 90 minutos reglamentarios de juego, tendrá un alargue (dos tiempos suplementarios de 15 cada uno) y, de persistir la igualdad, se recurrirá a la definición por tiros desde el punto del penal.

“Están embarrando la cancha”

En las últimas horas circuló un audio de Sebastián Martinetti, vicepresidente de Camba, en el cual mantuvo un contacto privado con el actual entrenador de Argentino de Merlo, Mariano De la Fuente. Respecto a esto, el propio dirigente del Rojo de Ensenada aclaró la situación: “El audio está editado y fuera de contexto”.

En sintonía, expuso: “De la Fuente está embarrando la cancha con eso”. En tanto, añadió: “Utilizó una conversación amena y dice que lo amenacé”. Además, manifestó: “El audio lo envié el 28 de mayo, no hace dos días”.

En cuanto a la definición de la localía, Martinetti sostuvo: “Propusimos jugar donde ellos (por Argentino de Merlo) quisieran, incluso en su cancha”.

“Llegamos mejor anímicamente”

En la previa de la final que tendrá lugar hoy a las 14 en Morón, Juan Ignacio Arias Navarro, arquero y referente de Cambaceres, dialogó con este medio y aseguró: “Llegamos embalados y mejor anímicamente”.

Con respecto a la campaña y el ciclo, sostuvo: “Es meritorio lo de este plantel. Fue satisfactoria la llegada de Ricardo (Kuzemka) como DT. Con su idea de juego, nos potenció a todos”.

En cuanto a los encuentros anteriores que le permitieron a Camba llegar al desempate, expresó: “Tuvimos una actitud increíble. En lo personal y lo grupal, nos jugábamos todo en partidos límites”.

En referencia al duelo ante Argentino de Merlo, dijo: “Va a ser un partido aparte; cuando pite el árbitro, será a todo o nada. Son ellos o nosotros”.

El Rojo, acostumbrado a jugar finales

A lo largo de los años, Cambaceres disputó cuatro instancias finales para conservar o perder la categoría. El saldo le da positivo: en tres evitó el descenso.

La primera final fue negativa. Se produjo en 1996, en la cancha de Argentino de Quilmes ante Midland, para ver quién descendía a la C. Igualaron 1 a 1 con goles de Chiodi (Camba) y Marzoratti (Midland,) pero en los penales el Funebrero ganó 3 a 0.

En 2005, el Rojo superó a Deportivo Merlo. Empató 0 a 0 como visitante y lo venció en Ensenada 1 a 0, con el gol de Javier “Bicho” Rossi (hoy en Morón).

En 2006, el rival fue Excursionistas. El Rojo perdió 1 a 0 en el Bajo, pero lo dio vuelta en la vuelta al imponerse 3 a 1 con los goles de Maxi Benítez, Cambi y Uvía. Hubo una particularidad: faltando cinco minutos, el público invadió la cancha para festejar y se suspendió el partido. Varios días después, la AFA hizo jugar lo que restaba, a puertas cerradas, y el marcador no se modificó.

Por tercer año seguido, en 2007, Cambaceres disputó otra Promoción, con Argentino de Rosario. El primer partido como visitante lo perdió 2 a 1 (gol de Gesualdo para el Rojo) y en la vuelta, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el tiempo adicionado al reglamentario, apareció la cabeza salvadora del Bicho Rossi para el 1 a 0 y el desahogo.