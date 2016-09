“Nos quedamos con mucha bronca, teníamos la esperanza de pelear la Copa Argentina”





Augusto Solari dialogó con Hoy tras la eliminación ante Unión de Santa Fe. Todavía perdura la amargura, pero recalcó que deben olvidarse rápidamente para meterse de lleno en la Sudamericana

A 48 horas de la eliminación de la Copa Argentina frente al Tatengue, Augusto Solari dialogó mano a mano con El Clásico y analizó la dolorosa derrota que dejó afuera al Pincha de uno de los objetivos del semestre. En los 90 minutos del encuentro disputado en Sarandí, el conjunto de Nelson Vivas no pudo generar el fútbol suficiente para poder crearle peligro al equipo de Leonardo Madelón. Respecto a la floja producción, Solari comentó: “Nos faltó peso en los últimos metros, no pudimos encontrar ese pase justo para poder generar alguna situación clara. No tuvimos un buen partido. Nos quedamos con mucha bronca, porque teníamos la esperanza de pelear la Copa Argentina”.

En la continuidad del análisis, el ex-River no anduvo con excusas y comentó: “En general, el partido fue chato, trabado y feo para todos”.

Por otra parte, Solari ha participado desde principio de año en el equipo titular y en diferentes posiciones. En consecuencia, fue consultado por este tema y reconoció la confianza del DT. “El técnico siempre ha confiado en mí, le agradezco a Nelson Vivas y a todo el cuerpo técnico. Trato de dar todo dentro de la cancha para ayudar al equipo”, indicó el volante.

Belgrano es el objetivo

El plantel del Pincha, que hoy retoma las prácticas en City Bell luego de dos días de descanso, quiere enfocarse en lo que será el torneo local, pero el objetivo primario será el choque del próximo 15 del corriente en Córdoba frente a Belgrano. “Tenemos que tomar esto como experiencia para poder corregir los errores y apuntarle a la Copa Sudamericana”, concluyó Solari.