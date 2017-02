“Vamos a dar todo por Cambaceres”

Braian Asteazarán, volante central del Rojo de Ensenada, dialogó con El Clásico. “Uno siempre sueña a lo grande”, soltó en la antesala del reinicio del torneo de la Primera C. Además, marcó que las expectativas son las mejores

Braian Asteazarán compartirá dupla de mediocampistas con Lucas Villar este semestre. Hace un tiempo largo que Cambaceres no se daba la chance de tener a dos jugadores nacidos en el club en una zona troncal.

En diálogo con El Clásico, “Pipi” comentó: “Estoy muy contento por la oportunidad que se me presenta. Habíamos hablando con el entrenador (Sergio Recchiuti). Me encuentro metiéndole para adelante e intentaré afianzarme”.

El director técnico le confesó a este medio que Asteazarán “será muy importante este semestre”. Sobre lo que le peticiona el DT, Braian confió: “Me pide que mantenga el orden del equipo, que sea el eje y hable, así Villar se puede soltar”.

“Por salir de las Inferiores tengo un sentimiento especial por Camba, nunca querría verlo mal, siempre vamos a dar todo por el club”, agregó el “5” del Rojo de Ensenada.

En tanto, sobre la pelea por no descender y el anhelo de revertir la situación para modificar el rumbo del equipo, dijo: “Las expectativas son las mejores: primero salvarse del descenso y luego llegar al Reducido. Uno siempre sueña a lo grande, si podemos llegar más allá del octavo puesto, mejor. Un objetivo te lleva al otro”.

El año pasado, Asteazarán, que hoy será titular en el amistoso frente a Estudiantes, no logró meterse entre los once iniciales. Fabián Lisa, exentrenador de Cambaceres, no lo tuvo en cuenta. Al respecto, el “Pipi” comentó que, con la competencia que había, “debía pelearla” pero, decidió quedarse y se le abrió esta oportunidad.