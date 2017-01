Florida Cup

Vuelve la Bruja y sigue haciendo historia





Desde las 18.45, Estudiantes, con la presencia de Verón, cierra su participación en la Florida Cup ante Bahía de Brasil. Transmite Fox Sports

Desde las 18.45, con transmisión de Fox Sports, el Pincha juega su segundo amistoso, en el marco de la Florida Cup ante el Bahía de Brasil, y se anuncia el regreso del hoy mandatario del club, en una tarde que pocos creían posible.

Este domingo 15 de enero de 2017, que quedará sellado, como tantas otros, en la historia de Estudiantes, marcará el tercer regreso a las canchas del presidente, Juan Sebastián Verón, quien estrenará la doble función (algo inédito en los más de cien años de historia del club) y estará en la selecta lista de aquellos nombres que tuvieron el privilegio de desempeñarse, aunque no simultáneamente, en ambas funciones.

Antes de la Bruja, los hombres que quedaron en la historia grande del club por haber jugado oficialmente en Primera y haber ejercido el máximo cargo dirigencial son contados con los dedos de una mano: los hermanos Oscar y Jorge Luis Hirschi, sinónimos de Estudiantes, jugaron en los primeros años del Pincha en el amateurismo, fueron campeones en 1913 y también ejercieron la presidencia; Enrique “Quique”

Lombardi, el anteúltimo mandatario del club y quien le cedió el cargo a la Bruja, jugó un partido en 1971, y, ahora, Juan Sebastián Verón, quien confirmó su regreso a las canchas tras dos años y medio de su último retiro, aquella noche de mayo de 2014 en Victoria frente a Tigre.

Esta tarde, el Pincha disputará el segundo amistoso en la Florida Cup, tras el empate 1 a 1 ante el Leverkusen. Será desde las 18.45, hora de nuestro país (16.45 de Estados Unidos), en el Bright House Networks Stadium y, si bien el entrenador Nelson Vivas no confirmó aún el equipo titular, tras la última práctica de ayer se perfilan estos once: Andújar; González Pirez, Desábato, Marchioni; Sánchez, Damonte, Verón, Dubarbier; Auzqui, Viatri y Cejas.

Mensaje a los hinchas

Juan Sebastián Verón brindó ayer una entrevista para la web oficial de Estudiantes y dejó varios mensajes para los hinchas en los momentos previos a su regreso.

“No me puse a pensar un objetivo en particular. Pero el principal es que la gente pueda acercarse y aportar mucho más de lo que ya colaboró para este sueño, que es el estadio”, dijo.

Sobre qué espera de su regreso, admitió que no se puso a pensar “en récords o marcas”. “Nunca lo tuve en la cabeza. Sé que no va a ser igual que en 2006, pero entiendo que en esto de los desafíos está bueno y me sirve de estímulo”.

Y abrió la puerta al futuro: “Entiendo que se necesita tiempo para seguir este proceso, pero no necesariamente uno debe ser presidente para hacerlo. Se verá”.

Futbolistas de estudiantes que fueron presidentes

Jorge Luis Hirschi El hombre que le dio el nombre a 57 y 1. Jugó de 1911 a 1914 y fue el presidente que impulsó la primera gran obra del histórico estadio, a fines de los años 20. Estuvo al frente del club de 1927 a 1932.

Oscar Hirschi Hermano de Jorge. Delantero estrella del campeón amateur Pincha de 1913. Jugó en Primera de 1911 a 1922 y tuvo el privilegio de ser uno de los pocos presidentes interinos de la institución.

Enrique Lombardi El presidente que antecedió a la Bruja Verón en el cargo. Jugó un partido oficial con la camiseta de Estudiantes en 1971 y estuvo al mando del Ejecutivo del club de 2011 a 2014, cuando perdió las elecciones.

Juan Sebastián Verón A punto de cumplir 42 años, volverá al fútbol profesional tras dos años y medio, después de jugar diez temporadas en el Pincha. Retornará a las canchas en la inédita doble función de jugador-presidente.