Continúan las protestas y el tren no llega a la ciudad

Vecinos autoconvocados de Hudson, Pereyra y Plátanos cortan tres veces al día las vías del ferrocarril Roca. Piden andenes provisorios mientras se construyen los definitivos

Los vecinos autoconvocados anunciaron que continuarán el corte de las vías del ferrocarril Roca por tiempo indefinido hasta que se restablezcan las viejas paradas en Hudson, Pereyra y Plátanos. Según denuncian, en los planos de licitación del año 2016 esas estaciones estaban contempladas dentro del recorrido, pero luego de una audiencia pública y una nueva licitación fueron quitadas.

El 9 de marzo pasado, la empresa concesionaria anunció la extensión del recorrido desde Constitución hasta City Bell para el sábado 11. Pero, casi al mismo tiempo, desde los altoparlantes de la estación porteña se informó que el tren no se detendría en las tres localidades mencionadas. Desde entonces, los vecinos se autoconvocaron y hacen tres cortes programados diarios: a las 8, a las 14 y a las 18. Duran una hora, y a las 19 una asamblea decide los pasos a seguir.

“Nuestra idea no es perjudicar a los usuarios del tren, pero es injusto que no pare en estas estaciones”, dijo a diario Hoy, Ariadna Núñez, una de las asambleístas. Muchos de los manifestantes usaban el tren como transporte directo para ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela. Núñez, por ejemplo, lleva a la suya a una escuela técnica de Bernal. “Lo que hacía en 20 minutos con el tren, lo hago en una hora y cuarenta y cinco”, denunció, expresando que cada día debe tomar un colectivo a Berazategui y después el tren a Bernal.

Días atrás, representantes de la asamblea se reunieron con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y les pidieron que, mientras adaptan los andenes a la altura de las nuevas unidades (el motivo formal por el que no se detiene), pongan unos provisorios de madera. “Contestaron que no les daban los números y que ya habían empezado las obras para los andenes definitivos. Pero solo hay máquinas que no trabajan”, expresó la mujer. Las obras finales, estiman, podrían demorar seis meses más desde el inicio. “Queremos que nos den una fecha razonable de fin de obra o hagan los andenes provisorios. Hasta tanto, seguiremos con los cortes”, concluyó la asambleísta.