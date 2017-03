Aumento salarial en Ensenada









El intendente de Ensenada, Mario Secco, oficializó ayer un incremento salarial del 30 por ciento para los empleados del municipio. En ese sentido afirmó: “Este aumento aplicado a todo el básico, horas extras, bonificadas, antigüedad, sumas escalonadas, se condice más con la realidad que estamos viviendo”.

“A mí no me gusta dar aumentos que no sirven para nada y tener encontronazos con las asociaciones que representan a los municipales. Llegamos a este número, bastante importante, después de trabajar mucho para poder lograrlo y conseguir los recursos para pagarlo todos los meses de manera religiosa”, agregó el jefe comunal respecto a los 53 millones de pesos que implica la suba para el municipio.