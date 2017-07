Escándalo en Luján: acusan al intendente de querer ocultar caso de mala praxis sobre una beba

El jefe comunal de Cambiemos, Oscar Luciani, y su secretario de Salud, Ricardo Curone, fueron denunciados en la Justicia por familiares de la criatura fallecida en el hospital municipal. Les habrían ofrecido una casa y dinero para ocultar el caso

Familiares de Melani Sánchez, una beba de ocho meses fallecida en Luján, denunciaron que el deceso se produjo como consecuencia de una presunta mala praxis por parte de los médicos de un centro asistencial y del hospital local. Además, acusaron al intendente Oscar Luciani y al secretario de Salud lujanense, Ricardo Curone, de querer sobornarlos para ocultar la muerte de la beba.

Los hechos comenzaron el pasado 15 de junio, cuando la familia de la criatura, quien había sido sometida a una operación a poco de nacer por un problema cardíaco, la llevó a uno de los habituales controles de rutina al Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio San Fermín, del citado partido bonaerense.

Según denuncian la madre y los abuelos maternos de la beba, la doctora Laura Celia, quien atendió a Melani, y una enfermera del establecimiento aplicaron seis “disparos” de paf, un medicamento que contiene corticoides y que recibía la criatura dos veces por la mañana y otras dos por la noche por indicaciones estrictas de los médicos del Hospital Gutiérrez, donde había sido intervenida quirúrgicamente la beba.

Tras ese episodio, la criatura se descompensó y debió ser llevada al hospital local, donde le realizaron una serie de análisis que determinaron que percibía un broncoespasmo. Ante ello recibió seis aplicaciones más de corticoides, pese a las advertencias de la madre de Melani de limitar el uso de ese medicamento. A los pocos minutos, la beba perdió el pulso y murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Jorge Sánchez, el abuelo de Melani, en diálogo con Hoy, afirmó: “Hay una gran falencia por parte de estos médicos, nosotros vimos que esto fue lo que provocó la muerte de la beba. Los mismos doctores dijeron que los análisis estaban bien. A ellos se les fue la mano con el paf. Yo los llamo homicidas”.

Según relató a este medio el periodista local, Osvaldo Cabral, “el cuerpo de la beba fue entregado después de las 10 de la noche. La enterraron en un sector que pertenece a los NN en el cementerio local, sin autopsia”.

Por ese motivo los familiares pidieron la exhumación del cuerpo, para que se le realice la autopsia en la morgue. No obstante, Cabral (quien acompañó a los parientes de Melani durante ese proceso) indicó: “Al cuerpo se lo llevaron en una ambulancia del hospital, no en una morguera judicial, y trasladaron el cajón sin precintar hacia el hospital donde había sucedido el caso. De hecho, cuando el abuelo llegó a la morgue, estaba el cajón abierto y estaban manoseando el cuerpo”.

La Justicia investiga el ofrecimiento de coimas

Ante la muerte de la beba, de acuerdo a la denuncia presentada por sus familiares en la Unidad Fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, el intendente Oscar Luciani y el secretario de Salud del municipio, Ricardo Curone, les habrían ofrecido una casa (que habría sido construida para destinar a los inundados) y 15.000 pesos por mes hasta la finalización del mandato del actual jefe comunal.

La reunión, realizada en el Palacio Municipal de Luján, contó (según la denuncia) con la presencia de los funcionarios acusados; la secretaria del intendente; una asistente social que se manifestó en contra de la maniobra del jefe comunal; la abuela de Melani, Stella Maris Altamirano, junto a su hermano Manuel y su hijo David, quien grabó la conversación mantenida a lo largo de cuatro horas.

El abuelo de la criatura fallecida precisó que “los funcionarios municipales quisieron hacer algo a lo que están acostumbrados. A ellos no les importa ni siquiera la muerte de una beba. El mismo Curone me dijo vos poné un precio. El amor que yo tenía por Melani fue mucho más fuerte que la plata que ellos me quisieron ofrecer”, aseguró Jorge Sánchez.

En tanto Andrea, mamá de Melani, expresó: “Tenemos impotencia porque la vida de mi hija no vale plata. Queremos que se haga justicia, no solo por mi hija, sino también por los otros bebés que pasaron por la misma injusticia. Era mi única bebé y ellos me la quitaron”.

La referencia de la mamá de Melani tiene que ver con que, de acuerdo a los señalado a este diario tanto por el periodista Osvaldo Cabral como por el concejal Jonatan Fattorini, habría otros 27 casos de mala praxis sobre niños que fueron denunciados.

“No puede haber casi 30 familias que estén mintiendo a la vez”, consideró Cabral. En tanto Fattorini expresó: “Lamentablemente, en Luján no es la primera vez que sucede esto, estábamos acostumbrados a recibir denuncias de este estilo”.

“Ricardo Curone es un contador que ha puesto el intendente detrás del fondo más caudaloso que tiene el municipio. Al frente de la salud tiene que haber un profesional de la salud, no un contador. Esta gente ve todo como un número, y así trató a esta familia. Ha priorizado los negocios políticos por encima de una buena atención en salud”, dijo el edil.

Cabral fue más lejos y detalló: “El 65% del presupuesto de Luján se utiliza en Salud, pero cuando vos vas al hospital no ves que exista una inversión de $600 millones. No funcionan las ambulancias porque no hay ambulancieros, no existe el banco de prótesis. La gente va a atenderse al hospital y te terminan devolviendo a los hijos en una bolsa”.

Cronistas de este medio intentaron comunicarse con representantes del Ejecutivo local, pero evitaron dar declaraciones sobre los acontecimientos.

Piden interpelar al jefe comunal

Tras hacerse público el caso en medios locales, representantes del Concejo Deliberante de Luján realizaron un pedido de interpelación en el que participen todos los actores involucrados en los hechos.

A la par, fue solicitada la conformación de una comisión investigadora y los ediles locales pretenden que el intendente quede suspendido de sus funciones hasta que se aclaren cuáles fueron sus responsabilidades.