Anses otorgará en septiembre un extra de $115.000 y nuevos complementos sociales

Anses confirmó que en septiembre aplicará un aumento del 1,9% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones, en línea con la inflación de julio. Además, se pagará un bono extraordinario que eleva la Asignación por Embarazo (AUE) a $115.088, aunque de ese monto se retendrá un 20% hasta verificar el cumplimiento de las obligaciones exigidas por el Ministerio de Capital Humano.

Junto a este beneficio, los titulares podrán acceder a extras complementarios: el Complemento Leche, que será de $42.711 y está destinado a madres embarazadas y niños en edad de lactancia; la Tarjeta Alimentar, para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos en familias con hijos; y el Complemento Salud, de pago anual.

De esta forma, Anses busca reforzar la asistencia a los sectores más vulnerables, en un contexto en el que la inflación continúa afectando la capacidad de compra de los hogares.