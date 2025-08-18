Fuerza Patria y su lista bonaerense con Taiana a la cabeza y un delicado equilibrio interno

La provincia de Buenos Aires vuelve a ser el centro de la disputa electoral de octubre. Allí Fuerza Patria selló una lista de candidatos a diputados nacionales que refleja el delicado equilibrio entre las distintas tribus del peronismo y sus aliados. El acuerdo, cerrado con negociaciones al límite del plazo legal, tuvo como objetivo evitar rupturas y ofrecer un mensaje de unidad en el distrito más poblado y decisivo del país.

La figura elegida para encabezar la boleta fue la de Jorge Taiana, excanciller, senador y dirigente con una extensa trayectoria en derechos humanos y política internacional. Su nombre, considerado “ecuménico”, fue el punto de convergencia entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Cristina Fernández. Ningún sector lo vetó y todos reconocieron su capacidad de tender puentes. Taiana, que a sus 75 años vuelve al centro de la escena, será el encargado de confrontar en la campaña con José Luis Espert, el candidato libertario bendecido por Milei.

Detrás suyo aparece Jimena López, dirigente del Frente Renovador, como gesto hacia Massa, que pese a perder lugares clave logró mantener representación. En tercer término quedó Juan Grabois, quien amagó con presentar lista propia, pero aceptó el acuerdo tras asegurarse un lugar expectante y la postulación de su aliado Itai Hagman en Capital. En cuarto y quinto puesto se ubican Vanesa Siley, referente sindical judicial cercana a CFK, y Sergio Palazzo, jefe de La Bancaria, también alineado con el kirchnerismo.

El reparto continúa con Teresa García, histórica del PJ bonaerense; Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos; Agustina Propato, senadora camporista; y Hugo Moyano hijo, incorporado a pedido de Kicillof. Completan los primeros diez Fernanda Díaz, dirigente de La Cámpora en Florencio Varela. Más abajo figuran Sebastián Galmarini, cuñado de Massa y analista político; Fernanda Miño, referente de Patria Grande y dirigente social de La Cava; el sindicalista docente Hugo Yasky; Mariana Salzman, politóloga vinculada al massismo; y Nicolás Trotta, el exministro de Educación cercano a CFK y al Suterh.

El armado evidenció la fuerza numérica de La Cámpora, que logró ubicar al menos seis nombres en lugares competitivos, garantizando influencia futura en el Congreso. Massa, en cambio, quedó relegado con apenas tres lugares, lo que expone su pérdida de peso interno tras el fracaso electoral de 2023. Kicillof logró colocar dirigentes propios y respaldar a Moyano hijo, mientras Grabois consiguió más de lo esperado: un lugar destacado en la lista bonaerense y el control de la boleta en CABA.

La confección final respondió a una premisa: evitar la fractura y sostener un frente unificado frente a Milei. Cristina Kirchner fue la encargada de dar la última palabra y destrabar las tensiones. En términos estratégicos, el peronismo apuesta a renovar al menos 15 bancas en Buenos Aires, un número que le permitiría conservar el poder legislativo conseguido en 2021. Para eso se aferrará al discurso de defensa de la Provincia frente al ajuste nacional: recortes en transporte, obra pública, deterioro de pymes y caída de ingresos.