Frigerio acordó con LLA en Entre Ríos

La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por Entre Ríos oficializaron un acuerdo electoral. El acuerdo, sellado entre Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio, busca posicionarse como fuerza frente a una oposición peronista en la provincia en las elecciones de octubre próximo.

En este camino, los candidatos a senadores nacionales serán Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, de LLA; mientras quien encabezará la lista que buscará entrar en la Cámara de Diputados será otro libertario: Andrés Laumann. Le siguen candidatos de Juntos: Alicia Fregonese (PRO), Darío Schneider (UCR) y Marina Petroff (UCR).