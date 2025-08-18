Espert encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

Sobre el cierre del domingo La Libertad Avanza confirmó finalmente a sus principales candidatos en la provincia de Buenos Aires, el distrito donde se ponen en juego 35 bancas en la Cámara de Diputados y que será el escenario central de la disputa legislativa. Tal como se preveía, el economista José Luis Espert, uno de los aliados más cercanos de Javier Milei, encabezará la nómina y buscará renovar su banca, en un mano a mano con Jorge Taiana, designado por Fuerza Patria.

En el segundo lugar se ubica la actriz Karen Reichardt, figura mediática que ya había sido confirmada días atrás. El tercer puesto será ocupado por el dirigente del PRO Diego Santilli, en lo que representa la consolidación de la alianza entre el oficialismo libertario y el macrismo bonaerense.

Completan los primeros seis lugares la funcionaria y asesora presidencial Gladys Humenuk, de estrecha confianza de Milei; el armador bonaerense Sebastián Pareja, hombre clave de Karina Milei en el territorio; y la abogada Johanna Longo, exdirectora de Asuntos Contenciosos en el Estado nacional.

La definición de esta lista puso fin al hermetismo que dominó en los días previos y evidenció las tensiones internas para repartir lugares entre libertarios “puros” y socios del PRO. El cierre fue monitoreado de cerca por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, quienes garantizaron la presencia de dirigentes de confianza del presidente en puestos competitivos.