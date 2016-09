Fuerte protesta de choferes de transporte escolar en la Dirección de Escuelas





Un importante cantidad de choferes de transporte escolar correspodientes a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia se manifiestan en los ingresos y el patio de la sede principal de esa cartera ubicada en 13 entre 56 y 57.

En diálogo con diariohoy.net, Alberto Miguela del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) dijo que "la liquidación de los choferes se ha hecho mal en septiembre del año pasado. Entonces estamos pidiendo, desde que asumieron las nuevas autoridades, la reliquidación de los haberes que vendría a ser la bonificación para los choferes".

Agregó que "en cada caso corresponde al 70% y 120% del básico y todavía no hemos tenido respuestas. Aparte de eso estamos pidiendo la actualización del viático, ya que hoy es de 190 pesos y no cubre las necesidades de un viaje. No alcanza ni para comprarse la comida cuando se tiene que pernoctar, imagínate lo que vale el hotel. entonces estamos pidiendo una actualización del valor real del viático".

A su vez, agregó que "también estamos pidiendo la renovación de la flota de los vehículos ya que son viejos y están en malas condiciones, eso atenta contra la seguridad de los choferes y los pasajeros. Hay un expediente para una compra que está trabado y por eso no sale. Estamos manifestando pacíficamente en el playón del Ministerio, han venido todos los choferes con los vehículos".

