Cumbre clave de gobernadores dialoguistas para la definición de la Ley Bases

Tras concretarse el retorno de la Ley Bases a la Cámara de Diputados, donde deberá definirse qué sucederá con los cambios que se hicieron en el Senado, los gobernadores dialoguistas empezaron a sentar posiciones sobre algunas modificaciones. Piezas claves en la definición, los mandatarios expusieron diferencias internas que intentarán ser resueltas en una cumbre que celebrarán antes del debate en el recinto.

Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan) se reunirán para definir posiciones en común de cara a la discusión en la Cámara baja con una agenda enfocada principalmente en el impuesto a las Ganancias, que fue rechazado por los mandatarios patagónicos –Torres incluido– en el Senado.

Justamente, el Gobierno anticipó que buscará retornar al documento original que incluye la reposición de la cuarta categoría de Ganancias y el sendero de rebaja progresiva de Bienes Personales. Para esto, necesita el aval de la mitad más uno de los presentes para que salga, ya que el Senado las rechazó con esa misma mayoría simple. El voto de diputados provinciales será clave.

No obstante, este no será el único tema. Los mandatarios discutirán todos los puntos económicos donde hay miradas disímiles dentro del grupo de “dialoguistas” y buscarán evitar una situación similar a la que se desató en la antesala al tratamiento de la Ley Bases en el Senado cuando comenzó a circular un documento en el que los mandatarios respaldaron la iniciativa. Sin embargo, no tenía el ok de todos los gobernadores y generó enojo puertas adentro.

La Casa Rosada ya reunió a diputados de la oposición dialoguista y les pidió que hagan esfuerzos para reponer todos aquellos aspectos de la media sanción original que tengan la fuerza para hacerlo. Ahora, se muestran a la espera de los mandatarios provinciales.