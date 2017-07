La cocina política // Elecciones 2017

Lousteau desafía y Carrió recoge el guante

El precandidato a diputado nacional por Evolución, Martín Lousteau , volvió a desa­fiar a Elisa Carrió, la postulante del oficialismo en la Capital Federal. El exembajador argentino en EE. UU. dijo que quiere discutir con la líder de la Coalición Cívica “para entender por qué cambió de vereda en la Ciudad y sus críticas se transformaron en elogios”. La legisladora recogió el guante y avisó que participaría de un debate con el economista.

“¿Por qué me va a dar miedo competir con Carrió? Estoy muy tranquilo con cómo, en cada uno de los ámbitos que he estado, he actuado. No tengo ningún problema en discutir con Carrió. Tiene una voz muy potente y a veces ha dicho cosas que no están bien. Algunas cosas que ella dice, cuando habla de jueces federales. No hay nada más funcional que las denuncias falsas”, afirmó el exembajador en Estados Unidos. Y cuestionó: “La escuché a Carrió criticar la suba de tarifas, pero ahora que está en campaña no se la escucha hablar del aumento del combustible”.

Lousteau remarcó que “la economía no se va a resolver por arte de magia ganándole a Cristina” en los comicios legislativos. “Esto no es un match de Copa Davis. Ya le ganaron en 2013 y 2015”, apuntó.

“Tampoco se resuelven volviendo al pasado, porque parte de lo que nos pasa hoy tiene que volver con el pasado y yo también discrepo con ese espacio”, añadió.