Para Vidal, Melazo y Novo renunciaron porque se sintieron acorralados





La gobernadora María Eugenia Vidal dijo anoche que el exjuez platense César Melazo y el exfiscal general de San Isidro Julio Novo renunciaron porque se sintieron acorralados.

“Hace unos años era impensable que personajes como estos (Melazo y Novo) o la procuradora María del Carmen Falbo terminaran presentando la renuncia”, sostuvo Vidal, para luego criticar a los magistrados y conjueces que conforman los tribunales de enjuiciamiento. “A través de los medios se conocen los jueces, los fiscales imputados, los ministros y quienes gobiernan, pero nadie sabe quiénes son los que llevan adelante un jury y entonces no tienen costos frente a la sociedad”, agregó la mandataria en el canal de cable TN.

Vidal volvió a cargar contra el método de selección de jueces en la Provincia de Buenos Aires y afirmó que muchos de los magistrados nunca debieron ser elegidos.

Consultada sobre los motivos por los cuales a los funcionarios judiciales procesados se les acepta la renuncia y con eso logran seguir cobrando un sueldo, Vidal disparó: “Si yo estuviera segura de que los jurados de enjuiciamiento van a actuar como corresponde, por supuesto que dejaría que lleguen hasta el final del proceso. Pero en más de un año y medio de gobierno no pudimos lograr esa seguridad. Prefiero que renuncien y no tomen ni una medida más arbitraria desde los estrados judiciales”.

Respecto a su seguridad, la gobernadora señaló sentirse “cuidada por los miembros de su custodia” pero reconoció que le puede pasar algo por los “intereses que enfrenta en su gestión” al frente del mayor distrito del país.

“Sí, me puede pasar algo, hacemos todo lo posible para que no, no quiero ser ninguna heroína, pero yo sé los intereses que enfrento, no vine acá para surfear cuatro años, no estoy para mirar para otro lado”, advirtió Vidal.