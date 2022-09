A 80 días del Mundial, Scaloni prepara una lista preliminar

La cuenta regresiva ya empe­zó hace rato y, a medida que la fecha del Mundial se acerca, empiezan los momentos decisivos e importantes para el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni. La cita mundialista de Catar en noviembre está a la vuelta de la esquina y los técnicos de cada Selección tienen la difícil tarea de confeccionar una lista de 26 futbolistas, los cuales serán los que representen a cada país en la Copa del Mundo.

En el caso del seleccionado argentino, podrá tener algunos partidos amistosos previos a la gran cita de noviembre, los cuales piden aclararle un poco más el panorama. La base del equipo parecería estar clara, aunque todavía hay algunos puestos bacantes. Por eso, en el marco de la preparación para el Mundial, la Selección tendrá dos amistosos en la fecha FIFA de fines de este mes, primero ante Honduras y luego ante Jamaica. Para esto, y según pudo saber diario Hoy, ­Scaloni presentará en las próximas horas una prelista para los partidos anteriormente mencionados.

A las citaciones habituales, el director técnico de la Scaloneta les sumará algunos futbolistas que surgen novedosos, como son los casos de Enzo Fernández, el ex River Plate (hoy de gran actualidad en Benfica de Portugal), y el también mediocampista central, Fausto Vera, ex Argentinos Juniors que actualmente se destaca en Corinthians, de Brasil. También volverán a tener un lugar en esa lista previa el marcador central Marcos Senesi, ex San Lorenzo y hoy en el Bournemoth de la Premier League inglesa, así como Giovani Simeone, que dio un salto de calidad en la liga italiana al pasar de Hellas Verona a Nápoli.

El que, en cambio, no podrá estar será el defensor de Villarreal de Espa­ña, Juan Foyth, quien sufrió una “contusión postraumática en la rodilla izquierda”, según informó su club luego del partido que ayer su equipo empató sin goles como visitante con Getafe, porque tendrá para seis a 10 semanas de recuperación.

De cualquier manera, esta lista previa, como su nombre lo indica, no tendrá a todos sus integrantes en esos amistosos, sino que una decena de días antes de viajar hacia los Estados Unidos el entrenador realizará una depuración, como es de costumbre, y en ella podrá perfilarse también la que contendrá a los futbolistas que estarán en Catar.

“De los 30 nombres que manejamos habitualmente saldrán los 26 convocados para el Mundial. No habrá sorpresas”, anticipó Scaloni. Por eso, la próxima lista será un indicio claro rumbo a la Copa del Mundo.