Abrazo de Oso, en final de taco y lonja, venció a Guapo Brazilian

Por Galopón

Martes de actividad en el teatro del turf del barrio Hipódromo con una función compuesta de 11 actos en su cartelera que empezó a todo sol y terminó a toda lluvia. En el Premio Anjiz Lake (1.200 mts.) el triunfo le correspondió a nuestro candidato Abrazo de Oso que en un final de taco y lonja logró quebrar a Guapo Brazilian, que hizo honor a su nombre, ya que guapeó hasta el mismo disco. Cabeza fue el fallo del rayero. Mientras que el tercer lugar fue para El Moonwalk.

Cotejo reservado para caballos de 3 años que no hayan ganado, ocupó el primer turno en la programación y contó con 10 competidores, porque Gato Molina le escapó al estado de la pista. El cierre de las apuestas mostró el terminante favoritismo de Abrazo de Oso con un sport de $2.40 sobre la chance de Román Nerón ($2.50) y entre ambos se “devoraron” la pizarra. Trasladado el pleito a la pista, Abrazo de Oso confirmó su favoritismo pero debió sudar la gota gorda para postergar por poco a Guapo Brazilian que no quería perder por nada.

De esta manera, el pupilo del entrenador Luis Domínguez se sacudió la mufa en su salida número 15, coincidiendo con el sexagésimo triunfo del jinete Ramiro Salazar, que a partir de esta victoria ascendió a jockey aprendiz de 3ra. categoría.

Ni bien se abrieron las gateras en buen momento para los competidores, Grand Lealtad Jet, Godd Daddy, El Moonwalk y Acero Sofisticado, partieron en un pie de igualdad, pero a los pocos metros Acero Sofisticado rompió dicha uniformidad, mientras que Guapo Brazilian y Abrazo de Oso, en parecida acción, se acercaban al fuego. Así, al formalizarse la carrera los dos nombrados pasaron rápidamente a un primer plano, rebasando la línea de Acero Sofisticado.

De esa manera culminaron el recorrido del opuesto y se zambulleron al codo de la calle 41 con la misma postal: Guapo Brazilian y Abrazo de Oso en una dura porfía, mientras Acero Sofisticado era un espectador privilegiado de esa lucha. En plena elipse se mantenía el mano a mano y de esa forma pisaron la recta sin que ninguno de los dos aflojara ni un tranco de pollo.

Los metros postreros fueron a pura emoción y recién a escasos metros del disco el favorito pudo hacer una pequeña diferencia a su favor, mientras que de atropellada El Moonwalk se quedaba con el tercer puesto. El defensor del stud “Franchesca” de Neuquén se movió en 24s.20/100 para los primeros 400 metros y 47s.54/100 para los 800 metros hasta completar 1m.12s.95/100 para los 1.200 metros de pista pesada.

Magyan supo sacar provechó de la pelea de Rigoni y Pan y Circo

En el Clásico Onesto Puente (L-1.200 mts.), la victoria fue para Magyan que supo sacar provecho de la lucha que mantuvieron durante todo el tiro Pan y Circo y Rigoni. Vino siguiéndolos y en el final los pasó de largo. De esta manera, el eficientemente conducido por Wilson Moreyra logró su segunda victoria en esta pista y primera de corte jerárquico. El espejito cantó largo y medio de ventaja sobre el favorito que por el pescuezo dejó tercero a Rigoni.

El cotejo, disputado en quinto turno sobre pista húmeda, estaba reservado para todo caballo de 4 años y más edad, a peso por edad y el gran ausente fue Rudy Trigger que le “rajó” al estado alterado de la cancha. Gran favorito fue ungido Pan y Circo que junto con Rigoni ($2.50) y Magyar ($3.45) se “comieron” las pizarras.

Abiertos los partidores, salió muy junto el lote con Pan y Circo intentando puntear sobre Magyar y Rigoni. Así, al formalizarse la carrera Rigoni se le fue al humo al puntero, quedando tercero Magyar y luego el resto de los competidores. Culminaron el recorrido del opuesto en franca lucha por la punta entre los dos nombrados, claramente separados del resto, con Magyar que no quería perder el compás, corriendo luego Eyes Have It. Al entrar a la elipse tolosana seguía la pugna y promediando dicho sector, Magyar avisaba que no iba a ser un espectador privilegiado de la definición.

Completaron la curva y al pisar la recta Pan y Circo y Rigoni continuaban con la lucha, mientras por afuera se mandaba Magyar con intenciones de terciar. Se vinieron los metros definitorios y la carga de Magyar surtió efecto faltando 150 metros que pasó de largo a sus rivales para seguir viaje hasta el disco que cruzó con largo y medio soibre el favorito, mientras que tercero al pescuezo finalizaba Rigoni.

El ganador empleó el buen registro de 1m.10s.87/100 para los 1.200 metros de pista húmeda con estos parciales: 400 metros en 24s.21 (100 y 800 en 46s.56/100).