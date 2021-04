Al Pincha cada vez se lo ve peor

A Estudiantes cada vez se lo ve peor. No encuentra el equipo ni sabe a qué juega. Cambia, cambia, y todo sin jugar a algo, y eso que todavía la Covid-19 no lo afectó en casi nada.

Ganó injustamente contra un Aldosivi que toca y toca, pero no lastima nunca. Un partido donde el empate era clavado. Estudiantes no crea situaciones y sí le crean. Si Mauro Díaz no gambeteaba a tres y le daba el gol a Cauteruccio, la figura nuevamente era Andújar. Nada de nada.

Así y todo está, hasta ahora, segundo en su grupo. La mediocridad total es la deducción y calificación que merece el hoy pobrísimo fútbol argentino. Ganó a los 94 minutos sin dejar nada.

Zielinski: “Necesitábamos este triunfo”

Estudiantes pudo volver al triunfo y alcanzó de manera transitoria la segunda ubicación en la Zona 2. Esta victoria sobre el final fue un impulso para el equipo y para el entrenador Ricardo Zielinski, que culminado el encuentro analizó el choque frente a los marplatenses.

“Me gustó el primer tiempo del equipo. Generamos situaciones de gol, no nos cobran un penal y otro dudoso. Pero en el segundo tiempo entramos dispersos y tenemos que mejorar esas cosas. Teníamos que ganar como sea y por eso lo más importante fue el resultado que nos acerca a los primeros lugares y nos da una semana para trabajar tranquilos”, analizó el técnico.

Luego, para cerrar deslizó: “Era un partido que transitaba por el empate al no haber un error grosero y pusimos a Mauro Díaz, que es

uno de esos jugadores que puede desarmar una defensa bien estructurada. Mauro entró bien e hizo destrabar el partido en el momento de definición”.