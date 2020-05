Alarma desactivada: Mascherano sigue

Luego de que el director deportivo de Estudiantes, Agustín Alayes, pusiera en duda la continuidad de Javier Mascherano, Walter Tamer, representante del jugador, habló de la situación del exfutbolista de la Selección Argentina. Ante estas versiones, en diálogo con diario Hoy aclaró: “Me sorprendió lo que leí sobre un posible retiro de Javier porque no lo planteamos en ningún momento. Es un súper profesional y se está entrenando de la mejor manera”.

El dirigente de Estudiantes se había manifestado sobre la situación que atraviesa el país debido a la pandemia. “Inevitablemente, lo va a poner en una situación de análisis”, declaró en referencia al mediocampista con pasado en Barcelona.

Dicho esto, y para el alivio de todos los pincharratas, el representante de “El jefecito” aclaró que el jugador se encuentra entrenando en su casa y que seguirá jugando al fútbol. “Cuando pasás los 33 años, tu cuerpo ya no es el mismo. El problema no es entrenarse, lo peor será volver a la competencia después mucho tiempo. No es fácil volver luego de seis meses”, remarcó Tamer.

El también exjugador de River, hizo su regreso al fútbol argentino en Estudiantes de La Plata a principios de año y siempre manifestó sentirse cómodo en el club, donde jugó los ocho partidos que disputó el equipo en la temporada.