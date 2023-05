América de México quiere a Marcelo Gallardo como su nuevo director técnico

Fernando Ortiz dejó el cargo de director técnico de Las Aguilas luego de la eliminación contra Chivas en las semifinales del Clausura 2023 (habían ganado por 1-0 en la ida y cayeron por 3-1 en la vuelta, en condición de local) y en el conjunto mexicano quieren al muñeco Gallardo como reemplazo.

Más allá de la ilusión del América, el Muñeco, quien no dirige desde que dejó River en noviembre de 2022, tiene intenciones de llegar al fútbol europeo en la próxima temporada. A su vez, rechazó diferentes propuestas en estos meses, a la espera de un proyecto desde el Viejo Continente que lo convenza.

Marcelo Gallardo había dejado entrever qué desea para su futuro. "Estoy visualizando cuál podría ser el siguiente paso en mi carrera. Tiene que relacionarse con un sentimiento. Tenés que encontrar la conexión correcta, un lugar donde puedas transmitir tus ideas. No soy el tipo de persona que sólo quiere unirse a un club para entrenar en Europa. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo, necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo problema continuar con lo que estoy haciendo ahora", declaró hace un mes en unas entrevista con The Athletic.