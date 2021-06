“Amo a Gimnasia, pero cuando me voy salgo herido”

El ídolo Tripero, Pedro Troglio, dialogó con un medio radial y además de hablar sobre su presente en el Olimpia de Honduras y diversas cuestiones referidas a la actualidad del fútbol, como siempre charló sobre su relación con Gimnasia. Sobre el equipo hondureño, que ayer cumplió años, Troglio dijo: “Me encontré un club bárbaro que me respeta y que me trata bien. Es un club espectacular”, y además agregó: “Estoy al mando de un grupo muy leal. No sé si soy buen técnico pero considero que armó buenos grupos”.



Pedro también habló sobre su pasión y su anhelo como DT: “Si no dirijo me muero. Me gustaría dirigir en un Mundial”. Como así también dejó una visión sobre la actual Selección de Lionel Scaloni: “Argentina juega muy bien cuando tiene la pelota pero tiene 7 jugadores que no recuperan”.



Respecto a otra de sus pasiones como es Gimnasia, Troglio dejó varios títulos. En primera instancia comentó una cuestión institucional del Lobo: “Maradona era el único que podía juntar a toda la gente de Gimnasia. Ahora están Martini y Messera que quieren al club y son muy honestos”.



Mientras que también habló sobre su situación personal luego de estar tres veces al mando del plantel profesional: “Amo al club pero cada vez que me voy salgo herido porque sacan a relucir mis miserias. No tengo más ganas de salir herido, yo quiero ir a la cancha con mis hijos. A la distancia me doy cuenta que fue una locura y muy importante lo que hicimos con Gimnasia en la Copa Argentina. Eliminamos a Boca y a River”, concluyó.