El León cerró la semana rogando que lleguen refuerzos

El plantel de Estudiantes cerró la primera semana de entrenamientos en el Country de City Bell, en donde el hermetismo y la ansiedad se apoderan de las negociaciones que se están intentando realizar para sumar refuerzos.



Tal cual se informó la semana pasada, el entrenador pasó la escoba y definió la lista de prioridades para armar el nuevo equipo, dejando afuera de los titulares y de la consideración a Federico González, a quien ya le adelantaron que debe buscarse un nuevo destino.



Además, Estudiantes no pudo convencer al volante Heredia ni al veterano Matías Alustiza de Atlético de Tucumán, y por el momento no recibió respuestas a un viejo anhelo de Alayes y Verón: el Comandante Andrés Chávez.



Tampoco pudo seducir hasta el momento a Leonardo Jara, ni a Matías Pellegrini, y no descarta una posible negociación para repatriar a Franco Jara, aunque las expectativas son pocas.



De esta manera, con tareas de acondicionamiento físico y una sola práctica de fútbol con Martín Cauteruccio como titular, Estudiantes cerró la primera semana de trabajos en el Country de City Bell y espera que a partir de mañana se puedan empezar a concretar la llegada de los refuerzos.



Caso Tití Rodríguez: no le encuentran la vuelta y encima lo quiere Defensa…

A poco más de 15 días de que finalice el contrato con Estudiantes, todo hace indicar que Lucas Rodríguez se irá con el pase en su poder, y el Pincha perderá la ficha de uno de los jugadores de mayor rendimiento en la última Copa de la Liga Profesional.



Las charlas que mantuvieron desde la Secretaría de Fútbol, incluso hasta los primeros días de junio cuando se había renovado la esperanza, no arrojaron el resultado que se esperaba, y tanto Agustín Alayes como Diego Ronderos asimilan que a la situación “no le encuentran la vuelta” para poder destrabar el conflicto.



Estudiantes, que tantas veces logró transferir jugadores y promocionar juveniles que le dieron importantes ingresos al club, ahora está en la puerta de perder una parte del patrimonio con la salida de este futbolista que es pretendido por Sebastián Beccacece y Julio Falcioni para recalar en Defensa o Independiente.