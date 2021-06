Argentina jugó de contra y Paraguay lo complicó: ¡basta del Kun Agüero!

Salvo el muy buen gol del Papu Gómez a los cinco minutos, Argentina no mostró mucho en el arranque del partido. Solo esperando alguna contra con Messi. O algún pase de Di María y nada más. Agüero casi que ni la tocó.



Paraguay, con muy poco, jugaba cerca del arco de Martínez. Ni Messi, ni Di María, ni Gómez (y menos Agüero) ayudaban en la recuperación. Leandro Paredes y Guido Rodríguez se molestan entre sí.



Argentina no estaba segura con el correr de los minutos. Solo el gol a los cinco minutos y bola y ataques de los paraguayos.

Por momentos vi a la Selección partida y sobre el final del primer tiempo, cuando se habían jugado 40 minutos, Paraguay era un poco más. Este limitado Paraguay era más...



Argentina jugaba de contragolpe y siempre apostando a lo que podía empezar Messi. Solo contras de Argentina.



En el segundo tiempo, la Selección arrancó dormida, pero así y todo se mostró con ganas para defenderse de la única manera que tenía: teniendo la pelota.



Paraguay logró varios córners para presionar y buscar por arriba el empate. Pero no pudo con ­Martínez.



Finalmente salió el Kun Agüero (¡basta del Kun Agüero!).



En Paraguay, Almirón seguía siendo imparable para Molina, Di María y Romero.



Argentina, en su último cuarto, mostró lo peor de esta Copa y trataba de salir de contragolpe.



Ávalos, de arriba, también ­generaba problemas para Romero y Pezzella.



Ya a los 85 minutos era todo de Paraguay. Todo, menos cuando aparecía y la agarraba el 10 nuestro.



Un gol a los 5 minutos y 85 minutos muy malos jugando a nada. O, mejor dicho, al Messi team. ¡Menos mal que no se hizo español!