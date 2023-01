Australian Open: los tenistas argentinos daban el primer paso

El Australian Open, primer Grand Slam de la temporada, se puso en marcha en la noche de ayer y nueve argentinos dirán presente en la edición 2023, que tiene como máximos favoritos al título, según las apuestas, a Novak Djokovic, pese a que hoy es el número 4 del mundo, y a la polaca Iga Swiatek, consolidada en la cima del ranking de la WTA. Entre los tenistas albicelestes, muchas de las miradas estarán puestas en lo que puedan hacer Diego Schwartzman (25°) en la rama masculina –llega al límite desde lo físico–, y Nadia Podoroska (ranking protegido 35°) en la femenina. De hecho, la rosarina es la única mujer de la “delegación” nacional en Melbourne.

Ya entrada la madrugada, Sebastián Báez (41°) intentaba recuperar un poco de confianza ante el local Jason Kubler (86°). Luego, no antes de las 3 en la cancha 7, Nadia Podoroska (190°) se cruzaba con la lucky loser francesa, Leoila Jeanjean (109°), mientras que Federico Coria (76°) cerraba la actividad de la cancha 17: a las 2.30 jugaba ante el húngaro Marton Fucsovics (73°).

Además, Rafael Nadal (2°), Stefanos Tsitsipas (4°), Felix Auger Aliassime (7°) e Iga Swiatek (1°) serán algunas de las figuras que dirán presente en el primer día de actividad. En tanto, Novak Djokovic, Nick Kyrgios, Daniil Medvedev, Andy Murray, Dominic Thiem, Caroline Garcia y Emma Raducanu debutarán mañana.

Gran presencia nacional

Diego Schwartzman (25°) arrancará su campaña contra el ucraniano Olekseii Krutykh (188°, procedente de la qualy). Si bien el sorteo lo ayudó en el debut, la realidad es que la principal incógnita pasa por saber cómo responderá el físico del Peque, quien sintió una molestia muscular en su partido presentación en el ATP 250 de ­Auckland (estaba 1-6 contra el estadounidense Jenson Brooksby) e intentará hacer todo lo posible para poder jugar en óptimas condiciones.

Por su parte, Facundo Bagnis (90°) irá contra el británico Daniel Evans (27°); y Pedro Cachín (59°) deberá bailar con la más brava, dado que enfrentará al español Pablo Carreño Busta (15°).

Nadal le respondió a Zverev

Alexander Zverev encendió todas las alarmas con una polémica declaración en la previa del Australian Open. En un juego de preguntas y respuestas, al alemán le pidieron que hiciera una predicción arriesgada sobre lo que pasaría en este circuito ATP. Su contestación dejó a más de uno sin palabras. “Rafael Nadal lamentablemente se retirará tras Roland Garros. No quiero que ocurra, pero creo que tendrá un gran torneo, potencialmente lo ganará y aprovechará para decir adiós”, comentó el tenista de 25 años a Eurosport.

“No sé lo que va a pasar. No suelo opinar sobre lo que pasará en seis meses. Con Zverev tengo una muy buena relación, pero no tanto como para confesarle algo así. Estoy aquí para jugar al tenis, hacer un gran 2023 e intentar seguir luchando por todas las cosas por las que he luchado durante toda mi carrera deportiva. No estoy pensando en mi retiro”, le contestó rápidamente Nadal.