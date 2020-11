Barrichello ganó la carrera y Moscardini metió un histórico podio

Rubens Barrichello se quedó con la victoria en una nueva fecha disputada del Super TC 2000, en el circuito 6 de Buenos Aires. Mientras que la "Joya" platense, Nicolás Moscardini, tuvo una excelente carrera y consiguió un histórico tercer puesto, detrás de Agustín Canapino.

El brasileño la ganó de punta a punta, manteniendo el primer puesto con toda su experiencia, durante toda la carrera. Pero la revelación fue Moscardini, quien realizó una jornada sobresaliente y casi toda la carrera estuvo segundo, detrás del brasileño. Pero en las últimas vueltas, no pudo mantenerlo y fue superado por Agustín Canapino.

De esta forma, el píloto de Honda Civic cierra un fin de semana histórico, luego de una gran labor en la clasificación del sábado, donde había conseguido el tercer mejor tiempo. De esta forma, el platense continúa en constante crecimiento y sigue siendo una de las promesas del automovilismo nacional.

"Estoy muy agradecido a todo el equipo"

Tras la gran labor en la carrera del Súper TC 2000, Nicolás Moscardini habló ante la prensa y destacó el buen rendimiento que mostró: "Impresionante la temperatura. Se me vino Agustín (Canapino) y me pasa. La verdad que no se la hice tan difícil, porque en rpimer lugar, me costó aguantarlo. Y segundo, porque venía muerto. Estoy muy agradecido a todo el equipo, a toda la gente que hace esto posible, porque no saben lo que sufrimos con la familia para poder estar acá".

Además contó sus sensaciones sobre lo que fue disputar el primer puesto con Barrichello: "En un momento lo tuve bastante cerca a Barrichello, pero la verdad que lo largué. Lo único que quería era despegarme de Matías (Llaver) y redondear un buen fin de semana dentro de la categoría. Ganar confianza para seguir, porque le peleamos a la mayoría. El equipo trabajó mucho desde las pruebas de Rafaela hasta hoy, entre los ingenieros y los mecánicos. Estamos muy cerca de los pisos de los autos".