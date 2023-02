Básquet: Argentina comenzó la preparación para buscar el pasaje al Mundial

En el transcurso de esta semana, más precisamente el jueves, el Seleccionado argentino de básquet, comandado por Pablo Prigioni, buscará meterse en el Mundial. El rival de la última ventana por las Eliminatorias 2023 será Canadá, y ayer el plantel ya comenzó a trabajar físicamente en el estadio de Peñarol.

Además de este partido, también el domingo se medirá con República Dominicana. Claro, son dos encuentros decisivos para definir los cupos de cara a la cita mundialista que tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia entre agosto y septiembre de este año.

Más allá de su ubicación en la tabla de posiciones, necesita de una victoria en alguno de sus próximos dos encuentros para sentenciar su participación en el próximo Mundial. Aun perdiendo ambos compromisos puede entrar como mejor cuarto siempre que Puerto Rico y México no ganen ningún juego.

El único que hasta el momento selló su boleto es Canadá; mientras que Estados Unidos está a un paso de lograrlo y, a excepción de dos derrotas catastróficas en la última ventana, lo conseguirá. Brasil es otro que está cerca del objetivo, al igual que Venezuela y República Dominicana en el grupo de la Argentina.

Para la última ventana de las Eliminatorias Prigioni presentó una larga lista de 24 preseleccionados en la que incluyó a jugadores que no pueden integrarse al plantel a raíz que de juegan la Euroliga. Son los casos de Luca Vildoza (Estrella Roja de Belgrado), Gabriel Deck (Real Madrid) y Nicolás Laprovittola (Barcelona). Facundo Campazzo, compañero de Vildoza en el equipo serbio, sí se incorporará al combinado porque, a raíz de una sanción que la Euroliga impuso a su club, no puede competir en el máximo certamen europeo hasta marzo. Finalmente, el NBA Leandro Bolmaro recientemente fue cortado en Utah Jazz y también puede estar en el equipo, siempre que no lo contraten durante estos días.