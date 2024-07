Benedetto rompió el silencio tras su salida de Boca

Darío Benedetto rompió el silencio tras rescindir su contrato con Boca y habló sobre lo que sigue en su carrera profesional, al confirmar que no planea continuar en Sudamérica debido a su vínculo sentimental que mantiene con el Xeneize. Además, contó sobre las charlas que tuvo con Riquelme, la polémica sobre su festejo de cumpleaños, la pelea con Almendra y mucho más.

“Me junté con Román (por Riquelme) y le pedí que me diera una mano”, comenzó contando en una entrevista con TyC Sports. El Pipa tenía vínculo hasta finales de diciembre, pero destacó que “el ciclo estaba terminado”. Además, sobre la charla con el presidente e ídolo del club, agregó: “Le expliqué que me sentía bien, pero que necesitaba minutos y el técnico no me los podía dar. Me dijo que me quería mucho y que me iba a ayudar”. Con respecto a las sensaciones que le quedan, el delantero fue contundente. “Me hubiera gustado terminar de otra manera y con el mismo nivel que arranqué. No puedo creer que haya hecho 71 goles, logrado seis títulos y estar entre los 20 goleadores históricos de Boca. Jamás en la vida me lo imaginé”, expresó.

"Nunca me creí líder de Boca. Sí me creí un referente que acompañaba a los líderes. Justo me dijeron a mí de que hablara con Almendra, díganme botón o lo que quieran. El tiempo me dio la razón”, agregó Benedetto respecto al conflicto con el hoy futbolista de Racing.

“Con Corinthians erré dos penales pero estaba más metido que nunca. El objetivo principal era ganar la copa. Todos saben que a Boca no vine a jugar por plata”, agregó el delantero.

“Nos juntamos con Román y le dije que me diera una mano para salir porque mi ciclo estaba cumplido. Me dijo que me quería mucho y lo entendió”, expresó Benedetto sobre su vínculo con Riquelme.

Respecto a su relación con Diego Martínez, Pipa puntualizó: “Es un gran entrenador pero me quedo con la persona. Tuvimos una linda charla y aclaramos todo. Lo que pasó en kinesiología con el técnico muere ahí, yo no salgo a hablar para que se sepa todo”.

“Voy a volver a la Bombonera pero a la popular, no a la platea”, sostuvo el delantero sobre su regreso a Boca.

Por último, Benedetto se refirió a su futuro: “Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. En Sudamérica no. Porque sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. La realidad es que no hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Paciencia, mientras tanto sigo entrenando”.