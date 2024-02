Brandán, explosivo: “Me dolió que Gorosito dude de mí”

Siguen las repercusiones luego de un nuevo escándalo en el fútbol argentino, ya de público conocimiento, el que sucedió el pasado miércoles en la cancha de Arsenal, en el marco del clásico entre Chacarita y Tigre, con la agresión que sufrió el futbolista Fernando Brandán al recibir el impacto de una botella en uno de sus ojos.

En la tarde del jueves, el mediocampista del Funebrero salió al cruce del entrenador de Tigre, Néstor Gorosito, que había puesto en duda la lesión tras el botellazo recibido por parte de los hinchas del Matador.

Pipo había manifestado que el volante fue “a cabecear” la botella que arrojaron los fanáticos desde la platea, lo que provocó que el jugador tenga que hacerse diferentes estudios médicos y el partido lógicamente se suspenda.

“Me dolió lo que dijo, me dolió que Gorosito dude de mí. Me sorprende que ni siquiera se preocupen por la integridad de un futbolista, nadie de Tigre me preguntó cómo estaba. La manera en la que se manejó Gorosito deja muy claro todo”, sostuvo el joven en diálogo con la prensa.

“El partido debe terminar en la cancha”, cerró Brandán, marcando claramente que a su parecer el juego debe finalizar en el campo.

Sin embargo, parece que Chacarita tiene otros planes, ya que en las últimas horas se conoció que pidieron que se dé por perdido el encuentro a Tigre, lo que haría que los de San Martín clasifiquen a la próxima instancia de la Copa Argentina.

En una nota enviada al Tribunal, el Funebrero le pidió que “proceda a aplicar la normativa vigente, el artículo 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA, y disponga la pérdida del partido al Club Atlético Tigre, sin perjuicio de otras sanciones que considere menester”.

Se espera ahora que el Tribunal y la AFA se expidan al respecto de este pedido de la institución.