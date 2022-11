Cada vez más equipos en la Sudamericana

Mientras se acerca la fecha de inicio de la Copa Mundial de Fútbol en Catar, se van terminando los diferentes torneos a lo largo del mundo y especialmente en Sudamérica, donde las competiciones se juegan por año calendario y de esta manera a finales de cada año se definen los cupos a las Copas internacionales del año siguiente. Gimnasia y Estudiantes volverán a jugar la Copa Sudamericana y, a pesar de que los equipos argentinos no se pueden enfrentar entre sí en la fase de grupos, los conjuntos platenses de a poco comienzan a ver quiénes pueden ser los posibles rivales.

En primer lugar, los seis clasificados de Argentina y Brasil tienen que esperar a que se juegue la primera fase. Esto sucede porque de Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile se clasifican cuatro equipos a la primera fase, donde se enfrentan entre sí en un partido ida y vuelta. Quienes pasen ese duelo mano a mano serán los dos clasificados de cada país a los grupos. Además de esto, hay cuatro equipos perdedores de la segunda fase de clasificación a la Copa Libertadores que tendrán el consuelo de ir a la Sudamericana.

Por eso mismo, el Lobo y el Pincha están tranquilos hasta el momento pero esos cuatro equipos por país, de los cuales quedarán dos, se están terminando de finiquitar. Hasta el momento, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela ya terminaron sus torneos, por lo que están definidos, mientras que en Paraguay hay dos y en Chile hay tres, pero se espera la resolución de un partido de Palestino para ver si le dan los puntos o no. Esto sucede porque Palestino recibió los tres puntos del duelo contra Antofagasta, ya que estos últimos no podían jugar de local, pero han hecho un reclamo ante el Tribunal de Disciplina, quien todavía no se expidió.

De esta manera, Palestino hoy se encuentra en puestos de Copa Sudamericana con ese triunfo y Antofagasta en puestos de descensos por la derrota, pero si se da vuelta la decisión o si se juega el descenso, uno podría quedar afuera de las Sopas internacionales y el otro salvarse del descenso.

Por último, en Paraguay se definirá todo este fin de semana cuando finalice el torneo y lo mismo pasará con Brasil, mientras que en Bolivia se paralizó el torneo en el marco de una crisis institucional y política en Santa Cruz de la Sierra, por lo que todavía no ha finalizado el certamen ni se han definido los cupos. Mismo la Conmebol le formuló una exigencia a la Federación Boliviana de definir los equipos por mérito deportivo, pero con la intención de que se jueguen los partidos. En Colombia el torneo finalizará a finales de este mes.