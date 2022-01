Colombia llega al país y James se tiene fe

Luego de ver que los hinchas les arrojaran latas de cerveza tras la derrota de local contra Perú, los jugadores de la Selección de Colombia arribarán a nuestro país para afrontar el partido contra Argentina en el medio de una crisis por su delicada situación en la carrera por clasificar al Mundial. En tal sentido, el exvolante del Real Madrid y de pasado por Banfield, James Rodríguez, se mostró optimista al confirmar que “nunca me he rendido, nunca me rendiré. Confío en mis compañeros y lucharemos hasta el final. Siempre entregando el alma”.

Valderrama salió a bancar a los hinchas

Carlos Valderrama siempre fue un referente del fútbol colombiano y en especial de la Selección Colombia en los 90. Su palabra es por demás autorizada para referirse al momento que le toca atravesar al equipo nacional, pero en este caso el “Pibe” salió a respaldar a los hinchas que el viernes despidieron al equipo lanzando latas de cerveza a la cancha. “Cuando se juega mal hay que saber recibir silbidos”, comentó el experimentado referente del seleccionado.

La Selección Colombia llega al partido del martes obligada a ganar.