Comenzó el Roland Garros

Con la capacidad habilitada para solo 1000 espectadores por jornada, el Grand Slam de polvo de ladrillo se celebrará bajo techo en la cancha principal y con pelotas nuevas que según los jugadores, son más pesadas y no tienen efecto.

Los jugadores deberán afrontar controles sanitarios cada tres días y se alojarán en dos hoteles. Además, estarán acompañados por solo dos asistentes que no podrán ingresar los días que no jueguen.

Los favoritos del cuadro masculino para este torneo son Rafael Nadal, Novak Djokovic y Dominic Thiem. También se encuentran Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Gael Monfils y Alexander Zverev, este último fue finalista del US Open.

En esta edición no estarán presentes Roger Federer, quien se pierde lo que resta de la temporada, ni Juan Martin Del Potro, recientemente operado en una de sus rodillas, ni Nick Kyrgios que por temor al contagio se ha ausentado a la competencia.

El cuadro femenino estará compuesto por Simona Halep, ex campeona del Roland Garros 2018, la checa Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Johanna Konta Serena Williams, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Victoria Azarenka, Sofia Kenin y la española Garbiñe Muguruza, que esperarevalidar el título obtenido en 2016.

Este año no competirán la australiana Ashleigh Barty, ex campeona del Roland Garros 2019, que decidió no participar en competencias europeas, ni en el US Open. Tampoco estará Naomi Osaka, campeona del US Open 2020, por molestias físicas en sus isquiotibiales.