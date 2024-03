Comienza el ciclo de Arias Navarro en Cambaceres

Juan Arias Navarro tendrá este viernes por la tarde su debut oficial como director técnico de Defensores de Cambaceres. El Mono, arquero con pasado en la institución, fue oficializado en el cargo hace algunos días y ya tendrá su prueba de fuego. El gigante de Ensenada tendrá que enfrentar a Juventud Unida, desde las 15.30, en el partido pendiente de la séptima fecha del torneo Apertura de la Primera C Metropolitana.

En el estadio ubicado en Muñiz, sin la presencia de público, debido a que todavía la cancha no está habilitada para recibir espectadores, el Rojo intentará buscar su primer triunfo en este campeonato, luego de la salida de la dupla técnica compuesta por Pablo Casado y Jesús Martínez.

Desgraciadamente el ciclo no daba para más, ya que los malos resultados obtenidos en el comienzo de la temporada no fueron los esperados por la dirigencia comandada por Cristian Comas. Defe suma cinco puntos, producto de cinco igualdades y dos derrotas, en siete encuentros disputados, números muy negativos, ya que se entiende que se hizo un esfuerzo muy grande para asentarse en la nueva categoría.

Rápidamente la dirigencia recibió el proyecto del Mono, que venía de atajar en Adip, luego de su vuelta a la actividad, y decidió optar por esta posibilidad dejando de lado otras opciones. Navarro conoce bien a la institución, ya que defendió los tres palos durante un largo tiempo y desgraciadamente no se pudo despedir en cancha, debido el descenso a la “D”, ya que él había firmado contrato profesional.

Con 40 años, posee un amplio recorrido como jugador en la categoría, vistiendo los colores de Excursionistas, Sportivo Dock Sud y Berazategui. Ahora, será el momento de empezar su camino como técnico y nada más ni menos que en su querido Cambaceres. Estará acompañado por Ariel Rodríguez y Walter Escándalo como ayudantes principales, el preparador físico será Matías Arias y estarán cerca del grupo Nicolás Kissner y Federico Iglesias, todos con pasado en el Rojo.

Además, el profe Walter Lavecchia y el entrenador de arqueros Patricio Di Marzo seguirán trabajando en la institución, siendo parte del grupo de trabajo del Mono, luego de su pasado con Casado y Martínez.

Es momento de la acción, Navarro no tocará mucho ya que no tuvo tiempo prácticamente para trabajar, aunque no podrá contar con Leonel Caielli, lesionado, al tiempo que volverá Patricio Monti, el joven con pasado en Gimnasia.