¿Cómo llegan los rivales de Estudiantes y Gimnasia?

Llega el fin de semana y las definiciones en torno a cómo formarán domingo los equipos que enfrentarán a Estudiantes y Gimnasia por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, Arsenal hará lo propio ante el Pincha a las 17.10, en tanto que el Halcón visitará el Bosque para jugar contra el Lobo desde las 19.20.



Empezando el repaso, Defensa y Justicia tuvo acción de Copa Argentina durante la semana, donde venció por 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires, por los 32avos. de final de la Copa Argentina, en cancha de Temperley. Allí terminó apremiado por el conjunto de Caseros, que convirtió en figura al arquero de los de Florencio Varela, Ezequiel Unsain.



El primer tiempo fue equilibrado y, por el canto de una uña, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece lo terminó ganando a partir del gol convertido por Walter Bou a los 40 minutos, con un derechazo al primer palo, tras una buena habilitación de Braian Romero.



Pero en la segunda mitad el dominio del Halcón se hizo más ostensible y conforme con ello fue generando situaciones de gol, que fue desperdiciando en la misma proporción en la que las fue generando.



Pero tantas situaciones fallidas volvieron a darle ánimo al conjunto dirigido por Mauricio Gigante, que empezó a rotar el sentido del viento del desarrollo y sus ataques sobre la valla defendida por Unsain fueron cada vez más continuadas.

Pero entre la falta de efectividad de sus delanteros y la mencionada gestión de Unsain fueron pasando los minutos y se llegó al final, con la austera clasificación de Defensa y Justicia frente al conjunto de la Primera Nacional.



En la siguiente instancia de 16avos. de final, el conjunto de Florencio Varela, que se hizo acreedor a un cheque de 675.000 pesos por pasar de ronda, se enfrentará con San Lorenzo de Almagro.



Por el torneo local, Defensa suma seis puntos en el grupo B, donde en sus primeros tres encuentros ganó dos y perdió uno. Las victorias fueron 3-2 contra Huracán y 1-0 frente a Patronato, mientras que perdió 2-1 contra Lanús.



Por su parte, el elenco de Sergio Rondina tuvo una jornada de fútbol en la semana contra Real Pilar, donde fue triunfo 2-1 ante el equipo de la Primera C Metropolitana. Los goles fueron obra de Sepúlveda y Luna para los que enfrentarán a Estudiantes durante el fin de semana.



Los once de dicho amistoso fueron: Medina; Navas, Méndez, Suso, Papa; Rogoski, Andrada, Farioli; Alan Ruiz; Miracco. Sepúlveda. Luego ingresaron: Rivero, Luna, Belloso y Gariglio por Medina, Farioli, Sepúlveda y Rogoski. Finalmente se metieron Abreliano por Navas y Necul por Ruiz. También, reingresaron Sepúlveda, Farioli y Rogoski en lugar de Andrada, Suso y Miracco, respectivamente.



En el campeonato, los de Sarandí perdieron los tres choques que jugaron y están últimos en la tabla del Grupo A, en la primera fecha fue 2-1 ante San Lorenzo, en la segunda 2-0 contra Banfield, mientras que la tercera fue caída 3-0 frente a Aldosivi.



En principio los once de Beccacece para jugar ante Gimnasia serían: Ezequiel Unsain; Adonis Frias, Fernando Meza, Néstor Breitenbruch; Franco Paredes, Francisco Pizzini, Enzo Fernández, Valentín Larralde; Braian Romero, Walter Bou, Eugenio Isnaldo.

La formación de Rondina para enfrentar a Estudiantes podría ser: Nicolás Navarro; Gastón Benavidez, Mateo Carabajal, Jonathan Bottinelli, Lucas Suárez; Jesús Soraire, Leonel Picco, Alejo Antilef, Nicolás Castro; Lucas Albertengo, Jhonatan Candia.