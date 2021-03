"No me tomes el pelo, no soy tonto", la discusión de Seba Domínguez con Marcelo Benedetto

El ex defensor de Estudiantes de La Plata, Vélez, Newell's y la Selección, hoy comentarista, Sebastián Domínguez cruzó al periodista Marcelo Benedetto en un debate futbolero del programa de ESPN en el que se desempeñan.

"A Russo le vienen cayendo bombas hace dos meses, ahora le caen bombas a los jugadores. Yo no coincido con lo que dice Marcelo Benedetto, que habló del partido de Claypole como una catástrofe, me parece que el partido de ayer te puede pasar en otro contexto y no le das tanta importancia. En el contexto que está Boca, es una suma de cosas", comenzó opinando Seba Domínguez.

"Yo quiero saber qué es lo que no estuvo de acuerdo Sebastián", respondió Benedetto, a lo que Domínguez preguntó: "No lo ataqué, dije que no coincidía. ¿No coincidir es atacar?".

Benedetto siguió: "No, está muy bien, quiero elevar el nivel intelectual y poder aprender. Sebastián, ¿qué es lo que decís que no estás de acuerdo?".

Domínguez lo tomó como una ironía del periodista y disparó: "Marcelo, te voy a decir algo y te lo voy a decir una sola vez: No te falté el respeto, no fui irónico, tené cuidado porque sino yo también me pongo irónico y no termina más esto. No me tomes el pelo y menos al aire".

Benedetto no se quedó callado: "Yo a vos no te tomo el pelo, simplemente quiero saber, como vos no estás de acuerdo...".

Tal fue el momento de tensión que en redes sociales replicaron el cruce y se armó debate entre los usuarios.