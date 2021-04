¿Cómo preparan el equipo Martini y Messera?

Con las cinco bajas que se dieron en estos días, el dolor de cabeza para Leandro Martini y Mariano Messera crece mucho más ya que además de la preocupación sanitaria de ellos y los jugadores o colaboradores que están en el día a día, el Lobo está en la previa de un partido muy importante contra Lanús y en dos semanas estará jugando el clásico platense contra Estudiantes.



Sin Rodrigo Rey y Nelson Insfrán, Tomás Durso será el arquero Tripero y el categoría 1998 tendrá su debut ya que en una buena parte del 2018 fue suplente de Alexis Martín Arias pero luego fue alternando el puesto con Insfrán y ya en el último tiempo era el arquero titular de Reserva. Justamente el lunes había vuelto después de mucho tiempo al banco de suplentes y ahora tendrá la oportunidad de tener su debut, respecto al coronavirus el joven arquero dio positivo hace menos de tres meses por lo que está inmunizado y no tendría problemas con el hisopado de hoy.



Luego, con las bajas de Leonardo Morales y Bruno Palazzo, Maximiliano Coronel no está al 100% de su recuperación en el desgarro del sóleo izquierdo y el mismo martes no completó los bloques de fútbol que se hicieron en Abasto sumado a que la dupla en conferencia de prensa la semana pasado afirmó que no iban a hacer locuras porque es una lesión traicionera.



Allí entra otro debut, ya que Tomás Fernández que también estuvo algunas veces en el banco con Pedro Troglio, Diego Armando Maradona, Sebastián Méndez y la dupla ahora tendría la chance de tener su primer partido en Primera.



El resto del equipo no se modificaría en tanto y en cuanto no haya más positivos en los hisopados de hoy, aunque algunos de ellos como Brahian Alemán y Emanuel Cecchini, al igual que Tomás Durso, podrían estar sin ningún problema. Otra novedad será que el juvenil Nahuel Manganelli, quien venía alternando el puesto en Reserva con Durso, tendrá su primera vez en el banco de suplentes de Primera.



Dependiendo de los resultados, también quien va a sufrir un poco la partida de algunos jugadores será la Reserva de Chirola Romera y Nicolás Cabrera porque podrían subir algunos juveniles que habitualmente usa en su equipo titular todos los viernes por la mañana. Al igual que en Primera, también habría muchos jugadores de Cuarta que podrían tener la posibilidad de sumar minutos en la categoría comandada por los dos exmediocampistas.