Con la mano de D10S

Por Dalma y Gianinna. Por el Beto Márcico, los miles de Triperos en el Bosque y el recuerdo latente del entrenador. Gimnasia se clasificó a la Zona Campeonato de la misma copa que ahora lleva el nombre de Diego Armando Maradona, y los jugadores asumieron el compromiso moral de luchar hasta el final, traspasando las fronteras de este extraño 2020.



Noviembre fue tan movido como doloroso. Y diciembre arrancó mejor. El empate sin goles trajo de la mano la clasificación en el Grupo 6 del certamen, y con ella un poco de sanación.



El dolor por la pérdida del Diez seguirá latente, pero el recuerdo y el mito vigente empujan la esperanza de un equipo que ayer volvió a jugar mejor que su rival y que se anima a desafiar a la historia y pretende rememorar lo ocurrido con la Copa Centenario, competencia que ganó en 1994.



Gimnasia, aun sufriendo la expulsión de Paradela, demostró ímpetu y actitud. Dejó bien en claro que pretende ser protagonista, y con presión y dinámica expuso a su rival, que prácticamente no pisó el área de Broun durante la primera media hora.



“Para Diego que mira desde el cielo”, gritó un hincha pegado al alambrado desde afuera de la cancha, mientras el Caco García remataba al arco y la pelota se iba por arriba.



Gimnasia está mejor que hace un año. Ya no carga con la mochila de los promedios y tiene el cuero curtido de tantos cimbronazos anímicos que lo sacudieron en los últimos meses.

Si acaso este no es el mejor escenario para pelear por algo grande grande, pocas veces habrá otra oportunidad para aprovechar en tan poco tiempo.



El equipo estuvo cerca de ganar, no sufrió el partido y se clasificó en el Grupo 6, en donde el Vélez de Mauricio Pellegrino quedó eliminado en Paraná.



Si bien ahora no hay descanso, en un mes y medio se definirá esta nueva Copa.



En honor a Maradona, a las hijas que estuvieron en la cancha, al Beto Márcico que se sumó al homenaje y entregó la 10.. A este equipo nadie le puede quitar la ilusión de llegar hasta el último partido en la Copa que ahora lleva el nombre inmortal…