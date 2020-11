Conmovedor: el homenaje del Napoli a Maradona en la Europa League

Sin lugar a dudas que Diego Armando Maradona es el máximo ídolo en la historia del Napoli y el mejor jugador que pasó por el club italiano. El Diez brilló en su época con la camiseta del conjunto que milita en la Serie A, y por eso en el día de ayer los hinchas y la propia institución le realizaron un homenaje acorde a la historia que le dio al fútbol a nivel mundial. El argentino, quien falleció el miércoles a sus 60 años, recibió un reconocimiento a la altura de su grandeza.

En el duelo en el que el Napoli recibió al Rijeka por la cuarta fecha del grupo F de la Europa League, se vivió un momento emocionante. En primer lugar, los hinchas, ya que el partido fue a puertas cerradas, se juntaron en las afueras del estadio para rendirle tributo a Diego. Desde horas antes del partido, los simpatizantes se aglomeraron para cantar canciones para el Diez e invadir los alrededores de la cancha con fuegos artificiales.

Además, en el campo de juego también existió un homenaje para Maradona. Antes del partido, en la entrada en calor de los futbolistas, se escuchó en los parlantes del estadio, el cual desde los próximos días dejará de llamarse San Paolo y se transformará en Diego Armando Maradona, la canción Life is Life, la misma con la que el argentino salía a realizar el calentamiento en su época de futbolista. Al mismo tiempo, todos los futbolistas del Napoli salieron al campo de juego con el número 10 en la espalda y con el nombre de Maradona. Finalmente, se llevó a cabo uno de los minutos de silencio más impresionantes de todos los partidos de los últimos días: el estadio San Paolo se despidió de la leyenda más grande del Napoli.

En el encuentro, el Napoli se quedó con la victoria por 2 a 0 gracias al gol de Armando Anastasio en su propio arco a los 41 minutos de la primera etapa, y a Hirving Lozano. De esta manera, el elenco italiano es el líder de su grupo con nueve unidades, dos más que la Real Sociedad y el AZ Alkmaar.

En otro de los encuentros de la Europa League, también se realizó un homenaje por el fallecimiento de Maradona. Lucas Alario, delantero argentino del Bayer Leverkusen, salió a realizar la entrada en calor con una camiseta con el 10 en la espalda y el nombre de Diego debajo, mientras que en el partido del Tottenham también se realizó un minuto de silencio por la muerte del mejor futbolista de la historia.

Sin fronteras: la muerte del Diez

Diego Armando Maradona generó un antes y un después en el mundo del fútbol. Tan es así, que hasta los brasileños lloran el fallecimiento del mejor jugador de la historia: “Significa mucho, los brasileños somos apasionados por el fútbol. Maradona fue uno de los más grandes”, comenzó André, quien se encontraba en la Plaza de Mayo.

Al mismo tiempo, se refirió a la comparación entre el Diez y Pelé: “Hoy nada de eso importa. Hoy estamos todos tristes”, aseguró.



La historia con una camiseta de Diego de 1992

Una gran cantidad de historias se hicieron presentes en la Plaza de Mayo, lugar donde se despidió a Diego Armando Maradona. Una particular fue la de Carlos, quien llegó desde Barracas, que tenía puesta una camiseta que le dio el Diez en un programa de 1992: “Conseguí entradas para ir a verlo. Se la pedí, le insistí y me la dio a mí. Después, en otro programa empezó a repartir, pero esta me la dio a mí”, explicó.