Copa Argentina: en el Bosque, el Halcón voló a la siguiente ronda

En la cancha del Lobo y siendo el próximo rival de Gimnasia por la fecha 2 de la Liga Profesional, Defensa y Justicia puso primera en la Copa Argentina. El Halcón de Varela le ganó 3-2 a Ituzaingó, de la Primera B, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, por los 32avos de final del certamen federal y con el arbitraje de Luis Lobo Medina. Los goles de Defensa y Justicia fueron de Nicolás Fernández, por duplicado, y de David Barbona. Mientras que para el León descontó Rodrigo Soria y Rodrigo Sosa.

Las emociones comenzaron a brotar desde el inicio en el verde césped platense. Los de Julio Vaccari lograron abrir el marcador a tan solo 8 minutos del silbatazo inicial cuando Nicolás Fernández logró capitalizar un rebote dentro del área rival, controlar y desenfundar un zurdazo preciso y potente que dejó sin opciones al arquero adversario.

Dos minutos más tardes, más precisamente a los 10 de la primera mitad, quien entró en escena fue el mediocampista David Barbona. Este bajó la número cinco con el pecho luego de un desvío previo y tras un pique remató violentamente para inflar la red y poner el 2-0 parcial.

Ya en el complemento, los de Damián Troncoso iban a achicar la diferencia momentánea en el marcador gracias a la cabeza de Rodrigo Ernesto Soria. A los 7 minutos del segundo tiempo, el volante del León verde se encontró en soledad en el corazón del área de los de Varela, el tiro de esquina fue allí y con una especie de palomita pudo descontar.

No obstante, Defensa iba a responder velozmente con el segundo tanto en su cuenta personal de Uvita Fernández a los 15 minutos de la segunda mitad. El ex San Lorenzo concretó una excelsa maniobra individual a puro enganche y con la menos hábil colgó la pelota en el ángulo superior izquierdo del golero de Ituzaingó, que una vez más solamente fue un mero espectador de lujo. Sin embargo, la entidad de la Primera B no se iba a quedar con los brazos cruzados. A los 26 minutos de la segunda etapa, Rodrigo Sosa se encontró con un defectuoso despeje de Ezequiel Unsain y de primera (de volea) mandó a guardar la pelota para dibujar el 3-2 final en el marcador. Así, Defensa y Justicia pudo sacar el pasaje a la siguiente instancia de la Copa Argentina donde deberá medirse ante el ganador de Tigre o Centro Español.