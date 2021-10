Corre Río Mágico, que no sabe lo que es perder en esta pista

Hoy habrá nuevamente actividad en el Barrio Hipódromo para ofrecer un atractivo programa de 13 carreras que tiene como momento culminante la disputa del Clásico España (L-1.200 mts.), reservado para todo caballo de 4 años y más edad, ganador, a peso por edad. Serán ocho los ejemplares dispuestos a luchar por llevarse los 480.000 pesos de recompensa al vencedor.

Del lote, la presencia de Río Mágico acapara todas las luces de la marquesina de los candidatos porque corre en la pista donde no sabe lo que es perder. Acá se presentó cuatro veces y fueron otros tantos triunfos, que se completan con un éxito en Palermo y otro en San Isidro, casualmente en su última actuación. Hoy vuelve a “su pista” y tiene todo a favor para continuar invicto en este lugar.

Como si fuera poco, lo apuntalará Vetrato, conformando una yunta que tiene destino de 1-2 en el marcador. Como oponente aparece Sortija Wont que viene de ganar un clásico en la arena palermitana. Tercera en discordia ubicamos a D’Or Van, que termina de obtener la cuarta victoria de su campaña.

1° Carrera PREMIO: ÁSPERO WELLS (2008) DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. -

0L 8L 7L 0L 1 LEALTAD INFINITA z 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

6P 5P 3L 4L 2 JUVENIL SAR z 5 57 PERALTA JORGE L.

6L 5L 0L 7L 3 EDITADA DEL BOSQUE a 5 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

0L 7L 0L 0L 4 IUNONIS z 5 57 SANCHEZ ALEJANDRO E.-4

6L 6L 7L 4L 5 ARCANINE a 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

0L 2L 3L 2L 6 APERCIBIDA zc 5 57 CHAVES URBANO J.-4

6L 0L 9L 0S 7 GATA GLAMOROSA z 6 55 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

7L 7L 8L 8L 8 SEEKER'S LIGHT zc 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

6S 9S 8S 8S 9 WATER MAURA a 5 57 ORTEGA TORRES E. G.-3

3L 2P 2L 5L 10 ROSITA LINDA TREBOL z 6 55 PAIZ LEANDRO J.-4

3L 7L 2L 6L 11 JUSTINA IN TOWN zn 5 57 LOPEZ MARIANO J.

2° Carrera PREMIO: HAUSWAGEN (2011) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 3L 1 PERFECT SIR z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

4L 0L 2 NATIONAL SONG z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

5L 9L 8L 5L 3 EMBOCATOR z 4 57 ROMAY ABEL I.

8S 0S 0S 0P 4 KALBLOOD z 4 57 GOMEZ DARIO R.

9S 3S 3L 5 EL ENSAYO a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 0L 6L 2L 6 CON UN PEY a 4 57 CORIA FACUNDO M.

8L 9L 8L 0L 7 GREAT KICK z 4 57 HAHN GONZALO

0L 0L 7L 8 POPE BLOOD z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 9 SHAMPAIN CLEAR z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 0L 8L 5L 10 PETREO MAGIC z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

9L 0L 0L 7L 11 MEM'S CAPOTE z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

3° Carrera PREMIO: ENDLER (2019) - DISTANCIA 1.000 METros

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

1L 1 LAST WAKE z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

4L 1L 2 THE CAT IS ALIVE a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

7S 1P 3 HARMONY TRIGGER z 3 56 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 1P 2P 2P 4 ARKINDA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 3L 8S 5 STAR CANELA a 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

4° Carrera PREMIO: SMOKEADO (2016) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

3L 1L 5S 7L 1 RULER SONG a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

3L 0L 1L 0L 2 PACHITO BEST t 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

7L 0L 0P 9L 3 EL ESCRIBIENTE z 5 57 CHAVES URBANO J.-4

6S 3S 6S 8P 4 NEW SCHOOL (URU) z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 0L 9L 4L 5 DON VILLARINO z 5 57 LENCINAS DARIO E.-4

6S 4S 3L 1L 6 BIEN RENZO z 5 57 MARINHAS ANDREA S.

0S 5L 4L 5L 7 GRACIAS VERON z 5 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 0L 0L 6L 8 SUNO TOP zd 5 57 VILLAGRA RAUL E.

4L 2L 5L 7L 9 OPHION a 5 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

5° Carrera PREMIO: J BE DARK (2017) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

7L 8L 1L 2L 1 ESPERADA STRIPES z 5 55 SOSA MIGUEL A.O.-3

4L 2P 3P 3P 2 REGINE'S JANE z 4 54 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 1S 2L 4L 3 DOÑA GUARANI z 4 57 MOREYRA WILSON R.

5L 3L 3L 1L 4 COORDINATE EXPRES z 4 54 ROMAY ABEL I.

8P 3S 5L 5S 5 MARIA CHUCHENA z 4 54 ORTEGA TORRES E. G.-3

7L 1L 3L 7L 6 VIRGIN SPRING z 5 55 LOPEZ ALEXIS O.

6° Carrera PREMIO: DON KARATECA (2020) DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6L 2L 1L 2L 1 UP RATE t 3 56 RIVAROLA JUAN C.

1L 7L 2 PRINCIPAL KEY z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

1S 6S 7S 7P 3 SO SAVAGE z 3 56 CORIA FACUNDO M.

3L 4L 1L 4L 4 MISIL CRACK zn 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

1L 3L 3P 3P 5 EL ACUCHILLADOR z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

2S 1S 2P 6 SKAPARATE z 3 56 CARRIZO PABLO D.

6L 5P 5L 5L 7 THE CAFE CONCERT a 3 56 PILIERO SERGIO A.

7° Carrera PREMIO: POLEMIC BUSTER (2009) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0S 6L 3L 5P 1 LOGY HERO z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

9L 9L 7L 0L 2 INFATUADO z 5 57 JURI FABIAN R.

9L 7L 5L 7L 3 CAMPANO ZAM z 5 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

0L 4 CREEK z 5 57 XX

8L 4S 4L 0P 5 BAMBA CITY z 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4Z 4Z 7L 3Z 6 ALCA LEF z 6 55 MARTINEZ ELIAS D.-2

0L 6L 8L 0L 7 TRUE GIFT t 5 57 FERNANDEZ LUIS M.-2

2L 0S 5P 5P 8 CONSOLAME JULIAN t 6 55 TORRES ESTEBAN E.

6L 5L 2L 4L 9 PLEBEYO HERO z 6 55 CHAVES URBANO J.-4

0L 4L 2L 3L 10 SIQUTA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

2S 2P 2L 11 ORPEN BAMB z 5 57 CABRERA ANIBAL J.

0L 8L 7L 8L 12 ESPANTAHERO a 5 57 FERNANDEZ JOSE L.

8° Carrera CLÁSICO ESPAÑA (L) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

6P 8P 4P 1P 1 SORTIJA WONT z 5 60 BLANCO RODRIGO G.

1L 3L 5L 3P 2 HARD NIGHT z 5 60 SOSA MIGUEL A.O.

1L 2P 6L 6P 3 PLEASANT RATE a 5 60 LOPEZ ALEXIS O.

5L 3L 4L 1L 4 D'OR VAN a 5 60 CABRERA ANIBAL J.

6P 8S 0P 4S 5 CROSSONLY a 6 60 VALLE MARTIN J.

3L 0L 0L 4P 6 ON YOUR SIDE z 4 60 ASCONIGA MARIA L.

1L 1L 5P 1S 7 RIO MAGICO z 4 60 PEREYRA WILLIAM

2L 1L 2L 3L 7a VETRATO z 5 60 FERNANDES GONCALVES F.L.

9° Carrera - PREMIO: DREAMER EMPEROR (2012) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 7L 8L 8L 1 LA SIEMPRE VIVA z 3 56 ROMAY ABEL I.

5P 8P 2 SUNSET SPRING z 3 56 HAHN GONZALO

3L 3 LA BUTIQUERA z 3 56 GARCIA ROLANDO L.-4

7L 4 CORNELLA VEGA z 3 56 PAREDES LUCIANO A.-3

7L 6L 6L 7L 5 ENSALADA RUSA a 3 56 LENCINAS DARIO E.-4

4L 0L 7L 0L 6 CANDY SURPRISE z 3 56 XX

4L 3L 2L 2L 7 APASIONADA VICTORIA z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

8S 7S 5S 8 OSCURISIMA at 3 56 VALLE MARTIN J.

6L 9 SUMAYA zd 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

Debuta 10 NAIGELLA LETAL t 3 56 LOPEZ ALEXIS O.

5L 7L 9L 9L 11 DELFINA NESS a 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

5L 4L 4L 8L 12 MAGNAMARA z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 13 MANTRA MELODY a 3 56 ASCONIGA MARIA L.

6L 7L 7L 14 LINDA TRUE a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

Debuta 15 WOMEN STRIPES z 3 56 GOMEZ DARIO R.

6L 8L 4L 4L 16 KITTY ICON z 3 56 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

10° Carrera PREMIO: EMOCIÓN KEY (2015) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

9L 9S 6L 2L 1 TRUST IN PEACE (H) a 6 52 PAREDES LUCIANO A.-3

4L 9L 5L 4L 2 STRATEGIC WEST a 6 57 XX

3L 7L 6L 0L 3 CINEMA SHOW z 7 54 YALET JORGE R.(H)-2

1L 6L 8L 4L 4 ELQUETEJEDI z 8 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

5S 2L 1L 2L 5 ANTE CHUCK z 6 57 SOTELO CAMACHO PABLO

7P 5P 7L 4L 6 ADIOS MUCHACHOS z 9 57 CHAVES URBANO J.-4

1P 5P 7P 0P 7 ELASTOMERO z 8 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

1L 1S 7P 3L 8 VILANO JOY zd 6 57 VALLE MARTIN J.

3L 2L 1L 6L 9 ESTAR MEJOR z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

11° Carrera PREMIO: SO FUGITIVE (2013)- DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

4L 0L 0L 1L 1 POSITIVA AMBICION a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-4

7L 0L 5L 7L 2 MUST TRIUMPH t 6 54 TECHERA ROBERTO D.

1L 9L 0L 7L 3 GATA SOLEADA a 6 54 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

4L 4L 7L 5L 4 LIPPEE z 6 54 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

5S 0L 2L 1L 5 CORSA CLARITA z 6 57 ALZAMENDI ROBERTO N.

3P 1S 1L 5L 6 BUSCADORA DE ORO a 7 57 MARTINEZ ELIAS D.-2

0L 8L 0L 8L 7 LA PRO z 6 57 GARCIA WALTER L.-4

2L 0L 6L 8L 8 VIVICA FOX z 7 57 VAI LUIS F.

0L 0L 0L 0L 9 WEEDING a 7 57 PAREDES LUCIANO A.-3

2L 2L 0L 3L 10 SENORA LIZ z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

4L 6L 3L 7L 11 MEV MARIU t 6 57 LENCINAS DARIO E.-4

12° Carrera PREMIO: ES DE MAGGY (2010) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

Debuta 1 LA ROWIN z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 8L 7L 5S 2 JOHANA POR MI z 4 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

7L 0L 3L 3 CORAZONADA SPRING a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

0S 7S 4 GRAN HISTORIA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 4L 9L 8L 5 BELLA AMANECIDA zc 4 57 JURI FABIAN R.

0L 6 ANGEL FACE t 4 57 SOTELO CAMACHO PABLO

0L 8L 0L 7 TRIUNFAL z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

4S 5S 4L 0P 8 SPLENDID ONE z 4 57 VALLE MARTIN J.

0L 4L 6L 6L 9 DISCEPOLA a 4 57 GIULIANO CAMPI M. M-3

9L 3L 3L 3L 10 OSINAGA z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

0L 7L 0L 0L 11 SOLAR ENERGY z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 5L 2L 4L 12 LA VELOCISTA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

7L 0L 0L 8L 13 HIGH RATE t 4 57 SANDOVAL CARLOS S.

13° Carrera premio: RÍO GURUPÍ KEY (2014) DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JÓCKEY

0L 0L 8L 5P 1 GRAND THOBIAS a 8 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 0L 2Z 1Z 2 ESNEZALE z 7 57 DIESTRA JUAN C.

0L 9L 6L 3L 3 CHAMPI ZETA z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

8L 9L 0L 9L 4 DON PICHULO z 6 57 ALDAY LUCIANO E.

5L 5L 3L 2L 5 ANELLO z 6 57 PINTOS JUAN I.-4

2L 5L 0L 5L 6 ACERTIJO RADIANTE z 7 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 8P 7L 3L 7 VICTORIADO TON z 6 57 VILLARRETA NICOLAS A.-3

7L 7L 0L 4L 8 SEMBRA FITZ a 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

8L 0L 0L 8L 9 COLAPSADO a 6 57 GONZALEZ ROQUE L.

8L 1L 2L 4L 10 MINERAL CABRAL a 7 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

1L 9L 8S 8L 11 RED BEDUINO a 6 57 TORRES ESTEBAN E.

0L 6L 7P 7P 12 HELLO MY BOY a 6 57 CANDIA GUTIERREZ E. G.-4

6S 8S 0P 0S 13 EL DE QUEENS z 7 57 DIESTRA PEDRO E.

Candidatos para esta tarde en el Bosque

1) APERCIBIDA (6) ROSI TA LINDA TRE (10) SEEKER’S LIGHT (8)

2) CON UN PEY (6) EL ENSAYO (5) PERFECT SIR (1)

3) ARKINDA (4) LAST WAKE (1) THE CAT IS LIVE (2)

4) OPHION (9) DON VILLARINO (5) RULER SONG (1)

5) DOÑA GUARANI (3) ESPERADA STRIPES (1) REGINE’S JANE (2)

6) SKAPARATE (6) UP RATE (1) EL ACUCHILLADOR (5)

7) ORPEN BAMB (11) SIQUTA (10) PLEBEYO HERO (9)

8) RIO MAGICO y Cía (7-7A) SORTIJA WONT (1) D’OR VAN (4)

9) LA BUTIQUERA (3) APASIONADA VICTORIA (7) SUMAYA (9) KITTY ICON (16)

10) ANTE CHUCK (5) VILANO JOY (8) ELQUETEJEDI (4)

11) SENORA LIZ (10) BUSCADORA DE ORO (6) LIPPEE (4)

12) CORAZONADA SPRING (3) OSINAGA (10) LA VELOCISTA (12) SPLENDID ONE (8)

13) ANELLO (5) MINERAL CABRAL (10) VICTORIADO TON (7) ESNEZALE (2)