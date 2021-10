Un nene le pidió perdón a Messi por llamarse Cristiano

Mientras la selección argentina se prepara para recibir este jueves a Perú por una nueva fecha de eliminatorias en el predio de Ezeiza se vivió una situación muy particular. Un niño se acercó hasta el lugar con un cartel que decía “Messi perdona a mi mamá, no sabía lo que hacía. Me llamo Cristiano”.

El periodista Gastón Edul compartió la imagen del pequeño Cristiano argentino en sus redes y rápidamente se viralizó. De todos modos, el niño que se desempeña en las categorías juveniles de Racing no pudo conocer a su ídolo, pero el ocurrente pedido de disculpas llegó a todos lados.