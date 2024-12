Crece la incertidumbre por el mercado de pases tripero

A días de que termine este 2024, todavía no hay ninguna cara nueva en Gimnasia, que este jueves comenzará una nueva pretemporada bajo el mando de Marcelo Méndez pero donde habrá varias bajas que se fueron en los últimos días. Después de la rescisión de Gustavo Canto el viernes, ayer Brian Blasi también encaminó su salida que se hará oficial en breve porque el defensor se irá después de seis meses y ningún minuto jugado al cortar su préstamo y sumarse al Macará de Ecuador.

En lo que terminó siendo una llegada totalmente intrascendente, ya que venía de no jugar los últimos meses en Nacional de Paraguay por una lesión, Blasi se irá sin pena ni gloria al igual que Canto. Sin embargo por el que el Lobo sigue luchando es por Juan Cruz Esquivel, que no será tenido en cuenta por Marcelo Méndez, pero por ahora no logra la rescisión del contrato del extremo que también llegó hace 6 meses y lo destacado fue su expulsión a los minutos de haber debutado.

Sin embargo en medio de esta depuración de jugadores que no han dado un salto futbolístico para el conjunto albiazul, hay noticias importantes respecto a Tomás Durso. Esto sucede porque, como había comentado este medio, la intención de Atlético Tucumán era quedarse con el arquero después de este año a préstamo y negocia con el Mens Sana para comprar el 50% del pase en una cifra de alrededor de 500.000 dólares.

A la espera de una oferta oficial después de algunos contactos, desde Gimnasia ven una buena oportunidad esta venta y habrá que ver cómo avanza en los próximos días este posible acuerdo que sería una buena inyección de dinero para las arcas triperas y ver si serán depositadas en el mercado de pases. Después, como informó El Clásico en la edición del sábado, existieron primeros contactos por Esteban Glellel pero por ahora la intención del Lobo es un préstamo por el arquero de Quilmes y el Cervecero no lo largaría salvo una venta.

Además el precio que estableció el conjunto de la Primera Nacional es de alrededor de 500.000 dólares o podría ser un poco menor si el porcentaje del pase no es el total. De esta manera, se verá si se avanza por este candidato o se piensa en otro nombre ante la inminente salida de Marcos Ledesma.