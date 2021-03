“Cuando me enteré que Diego Maradona me quería, sentí orgullo”

En una entrevista con el programa Jaque y Mate, Marcelo Weigandt habló sobre su llegada a Gimnasia y cómo fue la noticia de que Diego Armando Maradona lo quería en el Lobo: “Cuando me enteré de que Diego Maradona me quería en Gimnasia, sentí orgullo. Mi familia y yo sentimos lo mismo”. Además, agregó: “Gimnasia es una familia. Cuando llegué al club adaptación no tuve, porque me incorporaron al grupo de excelente manera. En ese momento estaba Paolo Goltz, que fuimos compañeros en Boca, me contó del Lobo; dije que sí sin dudarlo”.