"Cuti" Romero: "Lo que se vive hoy es una locura"

El "Cuti" Romero se acercó a la prensa e intentó expresar lo que se siente estar entre los mejores dos equipos del mundo.

"No se puede explicar sinceramente. Lo que se vive hoy es una locura, la verdad es que no me cae todavía donde estoy parado, lo que estoy viviendo, lo que logramos con el grupo".

Sus fuerzas no vienen de su interior: "Lo hacemos por el grupo fuerte que tenemos, por la gente que nos acompaña, esos 47 millones que hace fuerza".

En cuanto a la final del domingo, el defensor save lo que sigue: "Ahora se disfruta, al menos una hora. Y mañana empezaremos a preparar el próximo partido, porque este grupo siempre va por más".