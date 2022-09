Del Celeste a la Albiceleste...

Cuando parece que se va otro día, uno más en el calendario así como si nada, suena el celular y te avisan que fuiste convocado para sumarte a la Selección de tu país. Sin dudas, el sueño del pibe. Así lo experimentó Felipe Guallama, el juvenil de Villa San Carlos que fue citado por Claudio Gugnali para la Selección Argentina Sub-20 del Ascenso. Por ahora, será el único representante de los clubes de la región. En un mano a mano con El Clásico, el volante categoría 2003 contó sus sensaciones tras recibir la gran noticia.

“El viernes pasado me llegó un mensaje por WhatsApp del presidente del club, diciéndome que me habían convocado para la pre-Selección de la Sub-20 del Ascenso. Yo no lo podía creer, imaginate que fue una noticia inesperada. Después del audio me mandó la carta de AFA, donde le solicitaba a la institución mi presencia en el predio de Ezeiza para los días 6 y 7 de septiembre”, comentó Guallama.

Cabe recordar que el nuevo proyecto del fútbol argentino es encabezado por Claudio Gugnali, quien será el entrenador del seleccionado y tendrá a Alejandro Fiedrich como ayudante de campo y a Federico Blanco como el preparador físico. La idea es expandir el alcance de AFA y de las selecciones juveniles a todo lo que es el Ascenso. El Ascenso es muy amplio y tiene muchos juveniles esperando la posibilidad de tener la suerte de entrenar.

Consultado sobre sus inicios en el fútbol, el joven del Celeste señaló: “Jugué en inferiores en Estudiantes, luego de quedar libre me puse a entrenar por mi cuenta. En la Liga Amateur vestí los colores de Nueva Alianza y Brandsen. Hasta que en 2020 me llamó Walter Andrade, el coordinador de la Villa, para ver si estaba interesado en sumarme al club. Por supuesto que no lo dudé”.

El exayudante de campo de Alejandro Sabella afronta un desafío ambicioso y muy interesante. Si bien hay antecedentes sobre proyectos similares, el camino que inició Gugnali pareciera tener algunos puntos más a favor: una estructura sólida desde la AFA, un acompañamiento real por parte de los dirigentes de los clubes y una cabeza con mucha experiencia para volcar en los juveniles.