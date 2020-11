Desábato: “Soy el máximo responsable, pero no el único”

Con más calma y otro aire, Leandro Desábato brindó una conferencia de prensa virtual en la previa al partido frente a Aldosivi en 1 y 57.

Luego de una semana agitada, por la segunda derrota consecutiva ante Argentinos Juniors de local y el retiro de Javier Mascherano, el entrenador Albirrojo volvió a dialogar con los medios y confesó que él es el máximo responsable del presente futbolístico del equipo, pero no el único.

“Me tocó agarrar el equipo en un momento que no venía bien y de un proceso anterior en que las cosas no salían. Tuvimos la pandemia, lesiones, se fueron jugadores, vinieron otros que no conocían el club. No es una excusa. Tomo toda la responsabilidad porque el equipo cuando sale a la cancha puede ganar o perder, pero no está transmitiendo lo que quiero”, explicó el DT.

Por otra parte, el “Chavo” confirmó la alineación para el encuentro por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional, con variantes en relación a los 11 que jugaron ante el Bicho el último domingo: “El equipo está confirmado, es Andújar; Godoy, Guzmán, Colombo, Pasquini; García, Gómez, Ayala, Rodríguez; Sarmiento y Díaz”, aseguró.

Consultado acerca del presente del equipo y la búsqueda del funcionamiento de este, Desábato fue claro y remarcó: “Sabía que este proceso podía pasar. Estoy tranquilo, hay que trabajar, entiendo a la gente. Hoy la cara visible somos nosotros, pero la realidad es que tenemos que estar tranquilos, pensar y aprovechar el torneo para sacar conclusiones y encontrar el equipo”.

Por último, se refirió al retiro de Mascherano y dijo: “Era algo que Alayes había comentado en la semana y luego del partido nos desayunamos que esa era la decisión.”