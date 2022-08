Estudiantes y la Copa Libertadores tienen una conexión especial. Es el torneo más relevante para toda la familia albirroja, a tal punto que ni siquiera la comparan con la Suda­mericana. El Pincha fue campeón en cuatro oportunidades (1968, 1969, 1970 y 2009) por lo que esta relación de amor ya tiene varias décadas.

Ahora, el conjunto dirigido por Ricardo Zielinski quiere dar el golpe ante Athletico Paranaense. Y así también lo entienden los hinchas, que al cierre de esta edición se juntaron en la puerta de 1 y 57 para emprender viaje rumbo a Curitiba. Como no podía ser de otra manera, diario Hoy despidió a los simpatizantes del León que estarán más de 25 horas arriba del micro para llegar mañana al Arena da Baixada. Repasá las fotos, los testimonios y el itinerario de un viaje que será épico. Desde La Plata te vengo a ver...

Entrada la noche en la ciudad de las diagonales, el estadio Jorge Luis Hirschi fue el punto de encuentro para los simpatizantes albirrojos que emprendieron viaje a Curitiba en dos colectivos. Se espera que un centenar de hinchas acompañen al equipo de Zielinski. Adriano, socio de Estudiantes y coordinador de uno de los micros, dialogó con El Clásico: “Estamos muy contentos ya que tuvimos gran aceptación de la gente. El viaje dura aproximadamente 22 horas, pero considerando las paradas y el medio de transporte, calculamos llegar a destino el jueves por la madrugada”, afirmó.

Familias enteras, grupos de amigos y amigas, o simplemente hinchas que se lanzaron a anotarse en las agrupaciones, fueron algunas de las postales que dejó el encuentro en la puerta de 1 y 57. Si bien el presente del equipo no es el mejor, Estudiantes no sabe de imposibles y por eso los simpatizantes quieren mantener viva esa mística que los representa.

Los dos colectivos partieron alrededor de las 22 en el medio de un clima festivo, cánticos de cancha y mucho colorido albirrojo. Antes de subirse al micro, Bruno de La Loma también dejó sus sensaciones ante el diario de la gente y la radio de la ciudad: “Pedí dos días de favor en el trabajo y los pegué con un franco. Mi familia me dijo que estaba loco, pero ellos no entienden. El amor y la pasión por estos colores me las inculcó mi abuelo, él iba a todos lados y vivió la época gloriosa con Zulbedía al mando. No sé si esta vez correremos la misma suerte (risas), pero ya lo dijo el Cholo Simeone, el que no cree que no venga”.