Después de las “vacaciones forzosas” se levanta hoy el telón del teatro del turf

Tarde de martes en el teatro del turf del Barrio Hipódromo, de tal forma que será el arranque del mes de febrero, dejando atrás el conflicto entre ­jóckeys y autoridades que dejó en blanco las últimas citas hípicas del primer mes del año.

A partir de las 15 se ofrecerá un programa de “bolsillo” de diez carreras, con el cotejo de desquite anunciado a las 19:30. Sin competencia de corte jerárquico, en el octavo turno se ofrecerá lo mejor de la tarde con la disputa del Premio La Grieta Key (1.600 m), reservado para todo caballo de 6 años y más edad, titular de tres o más victorias, con un peso de 52 kilos; al ganador de tres carreras y, a partir de aquí, un recargo de dos kilos por cada carrera subsiguiente ganada, por aquella frase de que “kilos son medallas”, cuyo autor seguramente fue un “handicapper”.

Serán nueve los ejemplares dispuestos a luchar por llevarse la recompensa de $230.000 que le espera al vencedor. En el lote aparecen dos o tres ejemplares que supieron brillar en el proceso selectivo de su generación. Tal el caso de This Way. O de Grand Soho, que supo llegar segundo en el GP Nacional edición 2016. Precisamente entre los nombrados podría estar la definición. Hace unos días This Way se adelantó a Grand Soho, a igualdad de peso.

Esta tarde, el pupilo de “Bigote” Mondazzi recibe dos kilos de ventaja que intentará hacer “pesar” en el final. Como tercero en discordia ubicamos a Grande Tony. Hagan juego, señores, hoy se vuelve a levantar el telón del turf y... ¡la carrera está servida!